Впервые на оборудовании для серийного производства электроники изготовлены квантовые чипы

Австралийские физики изготовили на современном промышленном оборудовании двухкубитные квантовые чипы, демонстрирующие высокую точность вычислений. Это в ближайшем будущем позволит создавать квантовые компьютеры в промышленных масштабах, а не только единичные лабораторные экземпляры.



Квантовые процессоры в промышленном производстве

Нанотехнологический стартап Diraq университета Нового Южного Уэльса (UNSW, Австралия) впервые создал кремниевые квантовые биты на промышленном оборудовании, которые используются при производстве современной электроники. Точность кубитов оказалась не хуже, чем у лабораторных экземпляров, сообщил UNSW на своем сайте.

Физики «напечатали» четыре двухкубитных квантовых чипа на промышленных кремниевых пластинах, используя оборудование, установленное на территории европейского Межуниверситетского центра микроэлектроники (IMEC).

«Теперь очевидно, что чипы Diraq полностью совместимы с производственными процессами, которые существуют уже несколько десятилетий», — сказал профессор инженерного дела UNSW Эндрю Дзурак, основатель и генеральный директор Diraq.

Точность как в лаборатории

Квантовые процессоры Diraq в условиях промышленного производства стабильно работают, как и в экспериментальных условиях исследовательской лаборатории, сохраняя 99%-ную точность.

Diraq Квантовые чипы Diraq можно выпускать на промышленном оборудовании без потери точности вычислений

До сих пор не было доказано, что лабораторная точность может быть перенесена в производственные условия, заявил Дзурак: «Это последнее достижение открывает путь к разработке полностью отказоустойчивого, функционального квантового компьютера». Квантовые компьютеры в потребительском масштабе смогут решать задачи, недоступные самым современным высокопроизводительным компьютерам.

При этом лидером среди материалов, исследуемых для квантовых компьютеров, становится кремний, так как позволяет разместить миллионы кубитов на одном кристалле и без проблем работает в уже существующей индустрии микрочипов.

Российские планы промышленного производства квантовых компьютеров

О планах Московского государственного технического университета (МГТУ им. Н. Э. Баумана) вместе с индустриальным партнером, ВНИИА им. Н. Л. Духова, запустить первое в России контрактное производство сверхпроводниковых квантовых процессоров для сверхмощных компьютеров CNews писал в марте 2024 г.

Ученые перешли от изготовления «отдельных кристаллов» к серии благодаря собственной технологии сверхпроводниковых джозефсоновских схем. Они научились изготовлять джозефсоновские переходы с линейными размерами в десятки нанометров с суб-нанометровой точностью.

В июле 2025 г. CNews стало известно, что в России ведется работа по созданию элементной базы для квантового компьютера в рамках проекта «Суперквант». Уже спроектированы и протестированы базовые компоненты разрабатываемой системы управления кубитами: криогенные генераторы высокочастотного опорного сигнала, разработаны и апробированы новые технологические решения в области создания многослойных сверхпроводниковых структур, на основе которых будут созданы сверхчувствительные устройства в терагерцовом диапазоне частот.