«Ангстрем» заставляют распродать оборудование и многочисленную недвижимость, чтобы вернуть огромные долги

К набору многочисленных проблем «Ангстрема» добавилось принятое не в его пользу судебное решение по иску банка «Зенит». По решению суда предприятию требуется погасить долги на сумму свыше 1,5 млрд руб., распродав ради этого свое имущество и несколько зданий.

«Ангстрем» на продажу

Как выяснил CNews, зеленоградское микроэлектронное предприятие «Ангстрем» проиграло в суде по иску банка «Зенит» и будет вынуждено погасить перед этой организацией огромные долги, выставив на продажу свое имущество.

Иск «Зенита» к «Ангстрему» был подан банком в Арбитражный суд Москвы 1 июля 2021 г. о взыскании долгов и процентов по двум договорам об открытии кредитных линий и обращении взыскания на заложенное по этим кредитам имущество.

По итогам рассмотрения претензий суд решил удовлетворить иск полностью. Полное решение по делу было изготовлено 17 ноября 2021 г. Определенный служителями Фемиды объем задолженности «Ангстрема» составил 1,55 млрд руб.

В частности «Ангстрем» задолжал банку по договору об открытии кредитной линии от 15 марта 2013 г. за период с 17 января 2019 г. по 7 июня 2021 г. в общей сложности 435,6 млн руб. Из них 355 млн руб. составил основной долг, 66 млн руб. долг по основным процентам, 14,4 млн руб. — по повышенным процентам, 190 тыс. руб. — по неустойке за период с 18 августа по 31 декабря 2018 г.

Ангстрем» засудили на 1,5 млрд руб., обязав распродать оборудование и многочисленную недвижимость

По аналогичному договору от 24 декабря 2015 г. «Ангстрем» задолжал за период с 17 января 2019 г. по 07 июня 2021 г. в общей сумме 1,11 млрд руб. Из них 923,6 млн руб. составил основной долг, 168,1 млн руб. — долг по основным процентам, 21,5 млн руб. —по повышенным процентам, 380,6 млн руб. — по неустойке за период с 18 августа по 28 сентября 2018 г.

На момент публикации данного материала представители «Ангстрема» не смогли сообщить CNews, станет ли организация оспаривать решение суда, и не повлияет ли вердикт судей на сам факт жизнеспособности предприятия.

Отметим, что мониторинг картотеки арбитражных судов показывает, что по рассматриваемым кредитным договорам «Зенит» с «Ангстремом» уже судился и даже добивался обращения взыскания на перечисленное ниже имущество. При этом, все указывает на то, что предыдущие предписания суда исполнены не были.

Какое имущество должен распродать «Ангстрем»

Решение судей по рассматриваемому иску подразумевает обращение установленного взыскания на заложенное по кредитам имущество по … договорам ипотеки (залога).

В частности, по договору от 13 октября 2014 г. в редакции ряда дополнительных соглашений — на сырье и полуфабрикаты для производства микротехники. Начальная цена продажи: 312,4 млн руб. Установленный способ реализации: публичные торги в форме открытого аукциона с открытой формой подачи заявок.

По договору от 24 декабря 2015 г в редакции дополнительных соглашений взыскание должно быть обращено на оборудование для проектирования, разработки, производства изделий электронной техники. Начальная цена продажи:1,09 млн руб. Способ реализации — аналогичный.

По договору от 24 декабря 2015 г. в редакции дополнительных соглашений взыскание должно быть обращено на оборудование для проектирования, разработки, производства изделий электронной техники. Начальная цена продажи: 335,7 млн руб. Способ реализации — аналогичный.

По договору от 2 августа 2017 г. взыскание должно быть обращено на нежилое помещение площадью 1,7 тыс. кв. м. в здании, расположенном по адресу: Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 5, строение 1 — на цокольном этаже и в подвале, с начальной ценой продажи в 19,9 млн руб.; на нежилое помещение площадью 169,3 кв. м по тому же адресу с начальной ценой продажи в 1,78 млн руб.; на нежилое помещение площадью 206,8 кв. м по тому же адресу на втором этаже с начальной ценой продажи в 2,4 млн руб.; на нежилое помещение площадью 678,5 кв. м по тому же адресу на первом этаже с начальной ценой продажи в 7,9 млн руб. Способ реализации — аналогичный.

По договору от 24 декабря 2015 г. взыскание должно быть обращено на недвижимое имущество. В частности на нежилое одноэтажное здание площадью 1,13 тыс. кв. м., расположенное по адресу: Зеленоград, пр. № 707, д. 2, стр. 2, с начальной ценой продажи 20 млн руб.; нежилое одноэтажное здание площадью 434,1 кв. м, расположенное по адресу: Зеленоград, пл. Шокина, д. 2, стр. 9, с начальной ценой продажи 3,1 млн руб.; нежилое одноэтажное здание (с тремя подземными этажами) площадью 73,2 тыс. кв. м., расположенное по адресу: Зеленоград, пл. Шокина, д. 2, стр. 4, с начальной ценой продажи 795,2 млн руб.; нежилое трехэтажное здание (с подземным этажом) площадью 12,4 тыс кв. м, расположенное по адресу: Зеленоград, пл. Шокина, д. 2, стр. 3 (здание имеет обременение по договору ипотеки от 15 марта 2013 г.), с начальной ценой продажи 810 млн руб.; право аренды земельного участка сроком на 49 лет, имеющего адресные ориентиры: Зеленоград, пл. Шокина, вл. 2, стр. 3, 4, 9, 10, общей площадью 99 тыс. кв. м, кадастровой стоимостью 392,7 млн руб. Способ реализации — аналогичный.

Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции Безопасность

По договору от 15 марта 2013 г. взыскание должно быть обращено на недвижимое имущество. В частности, на упоминавшееся выше нежилое трехэтажное здание (с подземным этажом) площадью 12,4 тыс. кв. м, расположенное по адресу: Зеленоград, пл. Шокина, д. 2, стр. 3, с начальной ценой продажи 376,6 млн руб.; право аренды упоминавшегося выше земельного участка сроком на 49 лет, имеющего адресные ориентиры: Зеленоград, пл. Шокина, вл. 2, стр. 3, 4, 9, 10, общей площадью 99 тыс. кв. м, кадастровой стоимостью 392,7 млн руб. Способ реализации — аналогичный.

По договору от 31 декабря 2015 г. взыскание должно быть обращено на недвижимое имущество. В частности, уже упоминавшееся нежилое одноэтажное здание площадью 1,13 тыс. кв. м., расположенное по адресу: Зеленоград, пр. № 707, д. 2, стр. 2, с начальной ценой продажи 20 млн руб.; упоминавшееся нежилое одноэтажное здание площадью 434,1 кв. м, расположенное по адресу: Зеленоград, пл. Шокина, д. 2, стр. 9, с начальной ценой продажи 3,1 млн руб.; упоминавшееся нежилое одноэтажное здание (с тремя подземными этажами) площадью 73,2 тыс. кв. м., расположенное по адресу: Зеленоград, пл. Шокина, д. 2, стр. 4, с начальной ценой продажи 795,2 млн руб.; дважды упоминавшееся право аренды земельного участка сроком на 49 лет, имеющего адресные ориентиры: Зеленоград, пл. Шокина, вл. 2, стр. 3, 4, 9, 10, общей площадью 99 тыс. кв. м, кадастровой стоимостью 392,7 млн руб. Способ реализации — аналогичный.

Отметим, что адрес дважды упоминавшегося здания площадью 12,4 тыс. кв. м (Зеленоград, пл. Шокина, д. 2, стр. 3) совпадает с адресом регистрации АО «Ангстрем» по ЕГРЮЛ. «Яндекс» распознает его как «Центр микроэлектроники» им. А. И. Шокина».

Многочисленные проблемы «Ангстрема»

События последних нескольких лет свидетельствуют о том, что «Ангстрем», чьим бенефициаром считается экс-министр связи Леонид Рейман, переживает очень тяжелые времена.

Например, в начале января 2020 г. CNews отмечал, что государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (ранее Внешэкономбанк) предъявила «Ангстрему» претензии (по уточненным данным) на 118,6 млрд руб. Суд продолжается по сей день.

В июле 2020 г. CNews писал, что «Ангстрему» не удалось оспорить решен е ФАС, по которому с 24 января 2020 г. он пребывает в реестре недобросовестных поставщиков, что отлучило его от госзаказа (по крайней мере, гражданского) до января 2022 г.

В июле 2021 г. CNews констатировал, что годовая отчетность «Ангстрема» больше не является в полной мере публичным достоянием, как это было ранее — до 2019 г. включительно.

Впрочем, политика закрытости «Ангстрема» не распространяется на бухгалтерскую отчетность по российским стандартам (РСБУ), которая публикуется отдельными документами. Из не следует, что в 2020 г. «Ангстрем» сработал в минус третий год подряд. Чистый убыток компании составил 693,7 млн руб. По итогам 2019 г. он составил 1,1 млрд руб., по итогам 2018 г. был на уровне 478,1 млн руб.

Перед этим три года подряд «Ангстрем» демонстрировал прибыль: в 2017 г. на уровне 2,7 млн руб., в 2016 г. — 10,6 млн руб., в 2015 г. — 102,8 млн руб. (максимальное значение за последние 11 лет).

Выручка у «Ангстрема» в 2020 г. вновь продемонстрировала тенденцию к снижению. Так, если по итогам 2018 г. она составила 2,76 млрд руб., то по итогам 2019 г. уже только 1,49 млрд руб., а по результатам 2020 г. просела до 1,44 млрд руб.