НИЯУ МИФИ вошел в состав Альянса RISC-V

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» стал членом Альянса RISC-V – объединения независимых разработчиков вычислительной техники и программного обеспечения на основе архитектуры RISC-V. Об этом CNews сообщили представители НИЯУ МИФИ.

Ранее НИЯУ МИФИ совместно с 11 ИТ-компаниями России создал Дизайн-центр микроэлектроники полного цикла MEPHIUS, в котором будут создаваться решения на базе RISC-V. В планы Дизайн-центра MEPHIUS на ближайшее будущее входят разработка электронных систем для российских автомобилей, запуск учебной программы по проектированию тензорных микропроцессоров на базе RISC-V, проведения научно-практических мероприятий, НИР/ОКР в области RISC-V и сотрудничество в сфере образования и прикладных разработок с членами Альянса RISC-V.

Выступая на заседании правления Альянса, и.о. директора Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Валентин Климов сказал: «Мы очень рады вступить в одну из самых передовых ассоциаций в области микроэлектроники в России и вместе с его участниками подключиться к формированию отечественной экосистемы RISC-V. Наши усилия в рамках Альянса в первую очередь будут направлены на разработку и внедрение новых образовательных программ по RISC-V, а также на создание совместно с участниками Альянса передовых решений в области микроэлектроники на базе этой открытой архитектуры. В наши планы входит и организация на базе университета «Национального центра компетенций RISC-V» для формирования технологического стека, базы знаний по открытой архитектуре, оказания научно-методической поддержки участникам Альянса, проведения экспертизы проектов и специализированных мероприятий. Уверен, что вместе с Альянсом RISC-V мы укрепим отечественную научную школу и рынок новыми высококвалифицированными кадрами и импортозамещающими разработками в области микроэлектроники на базе RISC-V».

Важность и ценность нового члена Альянса RISC-V отметила его директор Анна Серебряникова: «НИЯУ МИФИ – учебное заведение с выдающейся историей, внесшее большой вклад в развитие промышленности страны. В его стенах учились и преподавали шесть лауреатов Нобелевской премии, а молодые специалисты получают современные знания мирового уровня. Мы рады приветствовать в нашей организации таких участников»

***

RISC-V — архитектура набора команд (ISA) для микропроцессоров с открытым исходным кодом, позволяющая создавать гетерогенную вычислительную среду с ядрами, оптимизированными для различных типов вычислений, работающих вместе. Альянс RISC-V создан для развития и популяризации архитектуры RISC-V в России, а также представления и защиты общих интересов его участников.