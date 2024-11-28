«Герофарм» оптимизирует производство лекарств с помощью математического двойника

Компания «Герофарм» применила инструмент математического моделирования для оптимизации производства фармацевтических препаратов. Проект реализовали эксперты консалтинговой компании Lamacon, которые построили для фармпроизводителя оптимизационную модель производственного цикла. Это позволило «Герофарм» определить максимальную возможную валовую прибыль с учетом всех имеющихся ограничений, а также сократить время среднесрочного планирования с нескольких недель до нескольких дней. Об этом CNews сообщили представители «Герофарм».

Особенностью производства в фармацевтике является сложная многопередельная цепочка. Основные продукты компании проходят через 13 переделов, а длительность производственного цикла может составлять до двух месяцев. Фармацевтика – отрасль с жесткими регламентами и стандартами, поэтому на каждом этапе проводится проверка качества, и до ее завершения переход к следующему шагу невозможен. Дополнительным вызовом является сложная структура рецептур, а также необходимость учитывать серийность, то есть полностью прослеживать движение от субстанции до партии.

Перед производителем стояла задача наиболее эффективно использовать имеющиеся производственные мощности, поскольку закупка необходимых для расширения новых линий и оборудования занимает достаточно длительное время.

Эксперты Lamacon изучили специфику производственного цикла в компании, вариации компонентов, основные параметры хранения и другие предпосылки моделирования. В ходе проекта было решено построить две модели, которые комплиментарно наиболее полно решают задачи клиента. Тактическая модель работает на среднесрочном горизонте планирования и позволяет оптимизировать производственный цикл, а модель с коротким горизонтом планирования дает возможность точно прослеживать серийность.

Благодаря использованию модели теперь расчет одного сценария при планировании занимает несколько часов, а ранее на это уходило несколько дней. Это позволяет производителю рассчитать больше сценариев и более точно планировать производство. Результаты моделирования автоматически подгружаются в ERP-систему, что также экономит время. Поскольку важным аспектом фармацевтики является точное соблюдение стандартов, был разработан отдельный алгоритм проверки данных. Для успешного продолжения работы с моделью после внедрения консультанты подготовили отчетные формы с результатами моделирования в нужных разрезах и провели обучение для специалистов «Герофарм».

«Фармацевтика – это не только бизнес. Здесь решающую роль играет социальная ответственность: мы должны точно в срок выпустить на рынок определенный объем препаратов, которые жизненно необходимы пациентам. Есть ли у нас время, чтобы ожидать результатов ручных расчетов и многочисленных согласований плана? Я думаю, что нет. Гибкость модели, возможность учета многих предпосылок и параллельного расчета многочисленных сценариев позволяет нам одновременно учитывать потребность рынка и выбирать оптимальный производственный план, приоритизируя нужную готовую продукцию», - отметила руководитель отдела планирования «Герофарм» Полина Егорова.

«Для «Герофарм» мы спроектировали, пожалуй, одну из самых архитектурно сложных моделей в нашей практике. Большой размер модели, рекурсивное планирование, высокая чувствительность к входным данным: это был вызов и для команды, и для вычислительной мощности инструмента. Но в результате поставленные цели были достигнуты, поэтому уверен, что применение оптимизационного моделирования будет помогать фармкомпании принимать эффективные решения и расти на рынке», - сказал генеральный директор Lamacon Дмитрий Красилов.