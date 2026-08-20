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Корус Консалтинг LAMACON Logistics and Mathematics Consulting Ламакон

Корус Консалтинг - LAMACON - Logistics and Mathematics Consulting - Ламакон

LAMACON (Logistics and Mathematics Consulting) – дочерняя компания в рамках ГК «Корус Консалтинг», созданная на базе департамента по планированию и математическому моделированию цепей поставок

СОБЫТИЯ

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20.08.2026 Lamacon внедряет ИИ-инструмент анализа данных для создания цифровых двойников цепей поставок 2
13.08.2026 Lamacon и «Фокус Групп» объединяют экспертизу в оптимизационном и имитационном моделировании 1
16.07.2026 Сервис доставки продуктов проектирует развитие логистики до 2030 г. с помощью математического двойника цепи поставок от Lamacon 4
21.05.2026 Lamacon представила российскую платформу для дизайна цепей поставок «Lamacon Гуру 2.0» 1
06.04.2026 Выручка «Корус Консалтинг» за 2025 г. выросла на 19% 2
18.03.2026 Производитель продуктов питания сэкономил 7% логистических затрат с помощью модели цепи поставок от Lamacon 1
18.02.2026 Торговая сеть «Чижик» рассчитала модель логистической сети с помощью математического моделирования Lamacon 1
19.01.2026 IEK Group оптимизирует логистическую инфраструктуру с помощью математического двойника 5
12.11.2025 «Корус Консалтинг» и «Квантовые системы» заключили партнерство для развития цифрового интегрированного планирования на российских предприятиях 1
30.10.2025 Lamacon помогла «Боржоми» оптимизировать цепи поставок с экономическим эффектом свыше 500 млн рублей в год 1
30.09.2025 Lamacon разработала для «Сибура» инструмент эффективного планирования складской инфраструктуры 1
05.06.2025 Lamacon будет развивать инструмент оптимизации цепей поставок как резидент «Сколково» 1
04.03.2025 Математическое моделирование позволит производителю минеральных удобрений сократить до 25% затрат на логистику 1
16.01.2025 Пивоваренная компания «Балтика» начала использовать математического двойника цепей поставок 1
28.11.2024 «Герофарм» оптимизирует производство лекарств с помощью математического двойника 1
11.06.2024 LAMACON помогла «Сибагро» оптимизировать производство и дистрибуцию с помощью математического двойника 1
10.08.2023 Lamacon разработала для ГК «Благо» оптимизационную модель цепи поставок, учитывающую финансовые инструменты 1
20.06.2023 Александр Семенов -

Александр Семенов, «Корус Консалтинг»: Последствия изменений для бизнеса растянутся еще на многие годы

 1
15.05.2023 Масложировой бизнес «Русагро» применяет математического двойника цепей поставок от «Корус консалтинг» для оптимизации логистики и закупок подсолнечника 1
26.04.2023 Итоги 2022 г. ГК «Корус консалтинг»: выручка от ИТ-услуг и реализации собственных продуктов выросла на 18% 1
19.10.2022 Команда по планированию цепочек поставок «Корус консалтинг» запускает собственный бренд 2

Публикаций - 21, упоминаний - 31

Корус Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1518 8
9733 3
Корус Консалтинг ГК - MONS - МОНС 30 2
IEK Group - ИЭК Холдинг 50 2
LLamasoft 10 2
Бизнес Технологии 46 1
KeepRise - Кипрайз 5 1
QuSolve - Квантовые системы 29 1
Корус Консалтинг - Roxit - Рокс Консалтинг 9 1
SAP SE 5631 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1854 1
Галактика - Корпорация 1554 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1131 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 417 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 203 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1093 3
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 246 3
Сибагро - Сибирская аграрная группа 21 2
РЖД - Российские железные дороги 2110 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 538 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 578 2
Русагро Группа Компаний 395 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 2
Газпром нефть 748 2
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 60 2
Русагро масло 3 1
Галамарт - Гала-Центр ГК - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 16 1
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 14 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 1
GFG - Lamoda - Купишуз 227 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 566 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 123 1
ВТБ Лизинг 73 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 211 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 307 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 105 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
Герофарм - Geropharm 17 1
Востокцемент 15 1
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 16 1
Zentiva - Зентива Фарма 5 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк - Юнимилк Лоджистик 174 1
X5 Group - Чижик 62 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3472 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 394 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1743 12
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2991 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55009 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36887 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24103 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12505 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1800 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26509 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2807 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1400 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 960 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27069 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13843 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7887 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1715 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4514 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4726 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1085 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 236 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1608 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1342 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1525 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5366 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36069 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 709 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6733 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1617 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14146 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 674 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5754 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1110 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7505 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8426 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24837 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3604 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1967 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 338 1
Автоматизация склада - YMS - Yard Management System - Управление складским двором - Gate Management System - Управление воротами для больших складских комплексов 210 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4941 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1301 1
Microsoft Office 4244 4
Корус Консалтинг - LAMACON - Lamacon Гуру 6 3
Корус Консалтинг - Авандок - Платформа для управления корпоративной информацией организации - СЭД Спутник - Спутник ECM 66 3
Корус Консалтинг - K-Team HRM 77 2
Корус Консалтинг - Бустрейд - Korus B2B-портал 18 1
QuSolve - OptJet 3 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1314 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 782 1
1С:ERP Управление предприятием 869 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 718 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 234 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 95 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 98 1
Корус Консалтинг - Sellty 33 1
LLamasoft Supply Chain Guru 7 1
Красилов Дмитрий 27 15
Семенов Александр 169 4
Шульгин Евгений 3 1
Андриянова Ольга 9 1
Михейчикова Марина 7 1
Селицкий Михаил 3 1
Гуренко Андрей 1 1
Егорова Полина 1 1
Ходев Алексей 2 1
Теплышова Елена 1 1
Меленевский Борис 2 1
Гнедаш Максим 1 1
Демин Александр 12 1
Волошин Константин 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 168902 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14877 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48183 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2557 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19816 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4564 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3391 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 293 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 761 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8589 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22097 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9278 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27735 4
Экономический эффект 1414 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6248 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54234 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18453 3
Черкизон - Черкизовский рынок 179 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12050 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5064 2
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Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 596 2
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 2
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 336 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4494 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 548 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2476 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10581 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2159 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1699 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7118 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3636 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58604 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16395 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 379 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34392 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1533 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3338 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1359 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3142 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1153 1
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Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 331 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1668 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2375 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 764 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4276 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479793, в очереди разбора - 724532.
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