Родители смогут диагностировать нарушения речи у детей самостоятельно с помощью ИИ

«Герофарм» представила систему диагностики «Спектрограмма», помогающая выявлять нарушения речи у детей от 2 до 6 лет. Все, что нужно сделать родителям — открыть чат-бот и попросить ребенка сказать несколько фраз. Умные алгоритмы отсканируют аудиофайл с детской речью и сообщат о необходимости посещения врача. Это первая в России разработка на основе ИИ для распознавания дефектов речи.

Процент детей с дефектами речи растет год от года. В 1970-1980 годах только у 25% детей фиксировали нарушения. Сегодня эта цифра значительно выше — 58% — и продолжает расти. Согласно данным международной статистики, нарушения речи присутствуют у 17,5% детей в возрасте до 7 лет. И чем раньше они будут диагностированы, тем эффективнее будет лечение.

«Одна из отличительных черт «Герофарм» - стремление решать любую возникающую проблему комплексно. Почти за 20 лет существования компании была накоплена обширная экспертиза в области неврологии. И сегодня мы можем помогать детским неврологам и родителям не только в терапии задержек речевого развития за счет производства эффективных и безопасных препаратов. Создание автоматической системы диагностики дефектов речи у детей, сокращающей время их первичного выявления - инновационный ответ на существующие проблемы. И несмотря на то, что решение запущено относительно недавно, мы регулярно получаем положительные отзывы родителей и врачей, что свидетельствует о его реальной пользе. Мы рады, что медицинское сообщество поддерживает симбиоз науки и высоких технологий», — сказала директор департамента маркетинга «Герофарм» Марина Рыкова.

«Спектрограмма» разработана для детей 3-6 лет и их родителей — это чат-бот с функцией отправки аудиосообщений. Основное преимущество — игровой подход, не травмирующий ребенка. Тестирование проходит в формате развлечения — бот предлагает ребенку с помощью родителя ответить на несколько вопросов. Все упражнения разработаны сертифицированными логопедами и адаптированы под созданный интерфейс.

«У каждого второго школьника есть проблемы с произношением, которые можно было бы устранить в более раннем возрасте. Но не все родители «доходят» до специалиста, списывая дефекты речи на детский возраст. К сожалению, когда проблема уже очевидна для окружающих, исправить ее гораздо сложнее», — отметила логопед Наталья Сабанова.

Виджет функционирует на базе машинного обучения. Вначале накопление «знаний» программой происходило при активном участии приглашенных логопедов: пользователи отправляли аудиозаписи, а врачи проверяли их на наличие дефектов речи и загружали результаты в систему, таким образом обучая ее.

Сейчас участие человека в процессе диагностики сведено к минимуму. Когда пользователь загружает в систему голосовой аудиофайл, нейросеть проверяет его на наличие нарушений речи и отправляет результат логопеду, который принимает решение о необходимости консультации. Затем результат тестирования отправляется родителю в личный кабинет, а также загружается в базу. В ближайшем будущем «Герофарм» планирует полностью автоматизировать программу.

На сегодняшний день тестирование прошли уже несколько сотен детей, а точность диагностики составляет более 80% при условии высокого качества записи. Пройти тестирование можно на сайте проекта ПРО.МОЗГ.