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Пичугина Наталья


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 Новый департамент в «СКБ Контур» возглавила Наталья Пичугина 1
07.05.2024 ТГУ и «Росатом» открыли инклюзивный курс по аналитике данных 1
15.02.2024 Команду ИТ-интегратора Росатома в 2023 году пополнили более 1,6 тысяч новых ИТ-специалистов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Пичугина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 227 2
8549 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 178 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6115 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3263 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2167 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15508 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5835 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69063 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5434 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1281 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21179 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4955 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1024 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 135 1
Форсайт Аналитическая платформа 12 1
Oracle Java - язык программирования 3174 1
Linux OS 10325 1
Microsoft Office 3842 1
JavaScript - JS - язык программирования 1272 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 535 1
Шепель Михаил 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150464 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30519 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2195 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 20 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2545 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10260 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3218 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8020 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 717 1
Образование в России 2399 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9185 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14305 1
ТГУ - Томский государственный университет 195 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Росатом - AtomSkills - отраслевой чемпионат профессионального мастерства 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369623, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178226.
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