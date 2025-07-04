Разделы

Бизнес Кадры
|

Директором по персоналу СКБ Контур назначена Наталья Пичугина

Предыдущий опыт Натальи Пичугиной связан с компанией Гринатом, в которой с 2021 года она занимала должность директора по персоналу.

В СКБ Контур сильная команда HR-функции, комплексный процесс сопровождения сотрудника, свой корпоративный университет. Для достижения стратегических целей компании была приглашена Наталья Пичугина в роли руководителя департамента по работе с персоналом.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Функция HR — одна из ключевых в Контуре, и мы стремимся усилить ее роль и значимость. Происходящие кадровые изменения связаны с вызовами нашей бизнес-стратегии. Уверен, что опыт Натальи будет ценным для нас».

kont1.jpg

Контур
Новый департамент в «СКБ Контур» возглавила Наталья Пичугина

Наталья Пичугина, руководитель Департамента по работе с персоналом «СКБ Контур»: «Я рада присоединиться к команде «СКБ Контур» — компании, которая играет заметную роль в цифровой трансформации бизнеса в России. Меня вдохновляет общая задача по созданию лучшей экосистемы цифровых сервисов в стране и заряжает энергия людей, которые ее реализуют. Уверена, что главная ценность ИТ-компании — это люди. Команда департамента по работе с персоналом продолжит создавать среду, в которой каждый сотрудник сможет раскрывать свой потенциал и расти вместе с компанией».

Как российские компании снижают риски зависимости от одного облачного провайдера?

Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

Погиб вице-президент «Транснефти», курирующий ИТ, экс-глава НИИ «Восход»

Умное производство: изучаем потенциал супераппа для компаний реального сектора

Герман Греф: Цифровой рубль мне не нужен ни как физлицу, ни как главе банка

Российский ПАК на оптических носителях будет хранить электронные документы органов власти

Сотрудник фирмы по переговорам с хакерами попал под расследование за получение «откатов» от злоумышленников

Конференции

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще