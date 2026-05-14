Росатом - AtomSkills - отраслевой чемпионат профессионального мастерства

AtomSkills – ежегодный чемпионат рабочих и инженерных профессий, который организует госкорпорация «Росатом». Чемпионат является инструментом развития профессиональной среды, способствующим обмену знаниями и опытом между представителями поколений, а также объединяющим специалистов, студентов и школьников в единую экосистему подготовки и развития рабочих и инженерных кадров в России. Проводится с 2016 года. Первый чемпионат включал в себя соревнования по 10 компетенциям, в которых приняли участие около 450 специалистов и экспертов отрасли. С 2023 года чемпионат проводится в международном формате, в нем принимали участие представители из Турции, Бангладеш, Узбекистана, Беларуси, Китая и целого ряда других стран.