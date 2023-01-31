OCS предлагает ИТ-каналу оборудование NexTouch

OCS Distribution объявляет о начале продвижения интерактивного оборудования NexTouch и предлагает партнерам широкий выбор фирменных устройств как со склада, так и под заказ. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution.

Компания NexTouch является российским производителем интерактивного оборудования. В настоящее время объем выпускаемой продукции NexTouch достигает 4000 единиц в месяц.

Ассортимент решений NexTouch представлен мультитач-панелями, комплексами и моноблоками диагональю от 24 до 86 дюймов с широкими возможностями монтажа (включая встраивание), классическими и интерактивными дисплеями, мультисенсорными столами и детскими цифровыми партами, информационными тач-терминалами различных видов, оборудованием для противовирусного контроля, проекционными решениями и различными кастомизированными проектами, разработанными под запрос.

Все оборудование адаптировано для доступной и безбарьерной сред. Решения вендора активно используются для оснащения конференц-залов, выставочных и торговых пространств, классов в образовательных, медицинских, досуговых и культурных учреждениях. Продукция NexTouch внесена в Единый реестр РЭП и Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Интерактивные комплексы производителя поддерживают как отечественные, так и иностранные ОС, предлагают кастомизацию данных по запросу и возможность использования без компьютера.

Сотрудничество с NexTouch позволит OCS пополнить портфель интерактивных решений конкурентными моделями от российского производителя и получить дополнительные возможности в проектной деятельности.

Поддержкой и продвижением решений NexTouch займется группа мультимедиа департамента инженерных систем OCS. Специалисты дистрибьютора готовы оказать партнерам поддержку по продукции вендора: от маркетинговых активностей до проведения технических консультаций и совместного участия в проектах. На складе OCS оборудование NexTouch будет доступно в I квартале 2023 г.

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ООО «Некс-т», ТМ NexTouch – российский производитель интерактивного оборудования, средств вычислительной техники, программного обеспечения, аппаратно-программных комплексов, в том числе для людей с ОВЗ. В настоящее время объем выпускаемой продукции достигает 4000 единиц в месяц, более 45 различных типов устройств. Продукция NexTouch внесена в Единый реестр РЭП и Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. NexTouch является резидентом ОЭЗ Технополис «Москва». У компании есть свой собственный R&D-центр с 10-летней экспертизой в разработке экранов и интерактивного оборудования. На территории одного из цехов производства расположена собственная таможенная зона. Уровень локализации производства достигает 80%.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В 2021 г. предложила рынку сервисы в области инженерии, финансов, производства, логистики, маркетинга. В Москве создана производственная площадка площадью 1500 кв. м. OCS имеет региональную сеть офисов в 23 городах России и в Казахстане. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7000 компаний России.