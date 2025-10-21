Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шершуков Григорий
СОБЫТИЯ
|21.10.2025
|Диалоговая платформа DialogOS, обрабатывающая 5,5 млн чатов ежемесячно, представляет обновление 1
|19.02.2024
|«Наносемантика» обновила функциональность диалоговой ИИ-платформы DialogOS 1
Шершуков Григорий и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394181, в очереди разбора - 732237.
Создано именных указателей - 184657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.