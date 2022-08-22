«БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Липецкой области

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного сектора России, модернизировал автоматизированную информационную систему МФЦ Липецкой области (АИС МФЦ). Добавлены 5 новых услуг для заявителей, обновлена функциональность идентификации и аутентификации пользователей, а также перенастроены процессы оказания трёх услуг Управления имущественных и земельных отношений области.

Предпосылкой модернизации системы стало расширение количества оказываемых в электронном виде услуг Управления социальной защиты населения, ПФР и других ведомств.

Теперь сотрудники МФЦ смогут принимать дополнительные документы по услугам соцзащиты населения, оформлять ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, информировать граждан о предоставлении государственной соцпомощи, оформлять выплаты денежной компенсации на ритуальные услуги для лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Липецкой области», а также предоставлять информацию о формах и условиях поддержки сельскохозяйственной кооперации. Помимо этого, в рамках проекта реализованы дополнительные возможности управления учетной записью в ЕСИА. Среди них: регистрация информации о ребенке; изменение паспортных данных пользователя в ЕСИА; подтверждение учётной записи в ЕСИА, созданной на основе существующей упрощённой учетной записи.

Ещё одной важной особенностью проекта по модернизации стала новая функциональность идентификации и аутентификации пользователей. Теперь в АИС МФЦ реализован сервис единого входа во фронт-офисные и бэк-офисные приложения. Идентификация и аутентификация пользователей может происходить как через собственную систему идентификации и аутентификации АИС МФЦ, так и с помощью ЕСИА.

«Пользователи АИС МФЦ — сотрудники многофункциональных центров. Качество услуг, оказываемых населению, напрямую зависит от их удобства при работе с системой. При реализации проекта мы поставили перед собой задачи сократить трудоемкость работы операторов при обслуживании заявителей, а также повысить степень гибкости и защищенности АИС МФЦ. С этой целью в системе улучшена функциональность управления сессиями, обеспечен контроль многократного входа и настроено управление пользователями, сессиями и паролями. Сервис единого входа позволяет сотрудникам МФЦ легче входить в систему, а значит, быстрее приступать к рабочим задачам. Для АИС МФЦ в целом сервис единого входа обеспечивает более надежную защиту от несанкционированного доступа», — сказал Евгений Батухин, директор дирекции госуслуг МФЦ.

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В рамках модернизации сотрудниками «БФТ-холдинга» также выполнены работы по перенастройке процесса оказания некоторых услуг Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области (УИЗО). Изменения коснулись процедур утверждения схемы расположения земельного участка, госсобственность на который не разграничена, постановки многодетных граждан в очередь на бесплатное предоставление земельного участка, а также услуги по принятию решения о выдаче разрешения на использование земель в муниципальной собственности.

Деятельность МФЦ Липецкой области автоматизирована на основе программного решения «МФЦ-капелла» «БФТ-холдинга». Начиная с 2013 г., компания постоянно развивает и модернизирует АИС МФЦ Липецкой области, добавляя в систему новые полезные функции. Сегодня к АИС МФЦ подключены все 23 МФЦ Липецкой области, а количество пользователей превысило 640 человек. За 2021 г. через систему проведено 1771013 консультаций и 494397 дел.