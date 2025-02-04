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В Забайкалье успешно борются с контрафактным алкоголем, используя современные технологии

В Забайкалье автоматизировали процесс изъятия алкогольной продукции для сотрудников региональной службы по тарифам. Теперь проводить контрольные мероприятия в области оборота алкоголя можно максимально быстро и эффективно. Сотрудникам нужно только отсканировать штрихкоды, а система сама подготовит документы для передачи в Росалкогольтабакконтроль. Это позволило выездной комиссии ускорить работу в 10 раз, минимизировав ошибки, связанные с человеческим фактором.

Алексей Шовкун, директор компании-разработчика ООО «Информационные системы и сервисы»:

«Мы всегда рады, когда наши системы успешно применяются в регионах и продолжают развиваться, облегчая работу сотрудников ведомств. Эта доработка стала частью программы развития информационной системы в области лицензирования алкогольной продукции Забайкальского края. Теперь процесс изъятия алкогольной продукции выездной комиссией стал максимально автоматизированным, появилась возможность работать в автономном режиме при отсутствии интернет-соединения и визуализировать полученные результаты. Это хороший пример, как правильный подход к автоматизации и качественная разработка способствуют многократному росту эффективности труда».

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