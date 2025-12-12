Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сибирь-Арена
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Сибирь-Арена и организации, системы, технологии, персоны:
|Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
|ФХР - Федерация хоккея России - НМХЛ - Национальная молодёжная хоккейная лига 8 1
|Цукарь Сергей 34 1
|Травников Андрей 19 1
|Трофимчук Денис 49 1
|Арендаренко Андрей 11 1
|Путин Владимир 3352 1
|Чернышенко Дмитрий 575 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406938, в очереди разбора - 733252.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.