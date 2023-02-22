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МТС включила LTE-скорости для первых болельщиков новой «Сибирь-арены»

МТС запустила сеть LTE на территории многофункциональной ледовой «Сибирь-арены» в Новосибирске. Теперь болельщики и зрители могут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами даже при полных трибунах во время мероприятий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая ледовая «Сибирь-арена» вмещает более 10 тыс. человек. Стабильный сигнал и высокая скорость передачи данных (до 100 Мбит/сек и более) позволяют делиться радостными моментами соревнований и других зрелищных мероприятий прямо с трибун. Болельщики могут вести трансляции в соцсетях во время хоккейных матчей и турниров, загружать видео и фото в высоком качестве, а в перерывах расплачиваться в кафе и вызывать такси в приложении после игры. Высокоскоростной интернет МТС также позволить организаторам мероприятий внедрять сервисы для обеспечения комфорта и безопасности зрителей: онлайн-кассы, умную видеоаналитику, интерактивные информационные панели, а также использовать технологии Big Data для анализа посещаемости.

«Новосибирск – город хоккея, и новая арена станет площадкой для соревнований международного уровня. Спортивные объекты – одни из самых сложных при организации систем связи: во время соревнований многие болельщики ведут прямые трансляции, в результате чего нагрузка на сеть может вырастать десятикратно. В “Сибирь-aрена” уже прошел первый тестовый матч и сеть МТС показала качественную работу мобильных сервисов при полных трибунах», – сказал технический директор МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко.

Многофункциональная ледовая арена «Сибирь-арена» введена в эксплуатацию в декабре 2022 г.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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