Дмитрий Чернышенко поручил найти индустриальных партнеров для разработок подведомственного Минцифры вуза

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Новосибирскую область. Совместно с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым он проверил работу «Сибирь-арены» – самого большого спортивного сооружения за Уралом, а также посетил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Ледовая «Сибирь-Арена» построена по нетиповому индивидуальному проекту с использованием импортозамещающих технологий и оборудования отечественных производителей. Площадь стадиона составляет 72 тыс. кв. м. При строительстве разработаны фасадно-витражные конструкции, которые были изготовлены и установлены новосибирскими специалистами. Открытие арены состоялось 13 августа 2023 г.

«В крупных городах каждого федерального округа, включая УрФУ и СФО создается современная, отвечающая всем стандартам спортивная инфраструктура. Это позволит проводить крупные международные соревнования не только в центральной, но и Азиатской части России. А гости таких мероприятий получат возможность узнать нашу страну лучше и познакомиться с ее богатой культурой», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Создание спортивного комплекса осуществлено в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина и реализации федпроекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В ходе посещения Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), вице-премьер и губернатор обсудили вопросы налаживания промышленного производства разработок ученых вуза.

«Подведомственному вузу Минцифры необходимо максимально соответствовать потребностям индустриальных партнеров и отрасли. Такой подход обеспечит востребованность образования среди абитуриентов, и будет способствовать снижению дефицита ИТ-специалистов на рынке», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер поручил найти индустриальных партнеров для разработок СибГУТИ, в частности, для системы быстрой зарядки БПЛА.

Андрей Травников отметил, что правительство области создает все условия для развития производства наукоемкой продукции, разработанной в регионе.

«У СибГУТИ есть несколько индустриальных партнеров, и мы готовы делать все, чтобы «приземлить» производство компаний, работающих с университетом, в Новосибирской области», – сказал губернатор.

Также в ходе посещения университета, Андрею Травникову и Дмитрию Чернышенко представили возможности лабораторий мобильных систем новых поколений – 4G, 5G, 6G. В частности, свои разработки презентовали Научно-технический центр специализированных информационных систем, кафедры физики, технической электроники, Лаборатория мобильных сетей новых поколений кафедры телекоммуникационных систем и вычислительных средств.

Университет был основан в 1953 г. Сегодня СибГУТИ является базовым образовательным комплексом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах, крупным научно-образовательным центром развития средств связи и информационных технологий.