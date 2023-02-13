Новая система мобильной связи для «Новосибирск арена» стала самым крупным телеком-объектом «Мегафона» в регионе

Связисты подготовили телеком-инфраструктуру к главному спортивному событию этого года в Новосибирске. «Мегафон» первым запустил в новом ледовом дворце спорта мобильный интернет 4G на скорости до 200 Мбит/с. Оператор создал в «Новосибирск арене» особую систему мобильной связи, объединяющую множество секторов базовой станции. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры разместили в шестиэтажном объекте более 250 indoor-антенн, а также проложили более 20 км коаксиального кабеля. Антенны установлены не только по периметру чаши стадиона, но также во всех коридорах, служебных и тренировочных помещениях. Общий вес размещенного оператором оборудования превышает 10 тонн, это сопоставимо с двенадцатью хоккейными командами в полной экипировке.

Современная инфраструктура обеспечит качественной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом спортсменов, работников спорткомплекса и всех его гостей даже во время повышенной нагрузки на массовых мероприятиях. ЛДС – это многофункциональный комплекс, который может трансформироваться и принимать не только соревнования по хоккею, но и культурно-массовые мероприятия: форумы, выставки, концерты, шоу-программы с численностью более 12 тыс. человек.

«Новая многофункциональная ледовая арена – важный объект не только для Новосибирской области, это одна из самых больших спортивных площадок в Сибири. Поэтому вопрос обеспечения его связью имеет особую важность, наши специалисты координировали действия по строительству телеком-инфраструктуры на всех этапах. «Мегафон» – давний и надежный партнер правительства Новосибирской области. Он выступил якорным оператором и предложил такое техническое решение, которое позволит всем сотовым операторам подключить свое оборудование к системе и обеспечить устойчивым сигналом своих пользователей внутри арены. Емкости сети будет вполне достаточно, чтобы качественная голосовая связь и мобильный интернет были одновременно у тысяч зрителей», – сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

«Для современных спортивных объектов качественная мобильная сеть – важнейшая составляющая инфраструктуры. От нее зависит не только настроение зрителей, которые получают возможность мгновенно делиться своими эмоциями в соцсетях, но и эффективная работа множества поддерживающих функций – от систем безопасности до банковских терминалов. Мы гордимся участием в этом проекте, где наши инженеры применили уникальный опыт, наработанный «Мегафоном» на крупнейших спортивных событиях мирового уровня. Надеемся, что запланированный финал первенства Юниорской хоккейной лиги пройдет на высшем уровне, в том числе и благодаря высокоскоростному 4G-интернету», – отметил директор «Мегафона» в Новосибирске Денис Трофимчук.

В 2022 г. «Мегафон» также запустил LTE в «Локомотив‑арене» и завершил первый этап модернизации сети в аэропорту Толмачево. Как и строительство телеком-инфраструктуры в ЛДС эти проекты входят в план мероприятий, реализуемых в рамках соглашения «Мегафона» и правительства Новосибирской области.

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