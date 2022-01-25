«1C-Рарус» разработал мобильное приложение для отбора персонала на должности государственной службы

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области создало единую платформу для участников проведения конкурсных процедур по отбору персонала на должности государственной гражданской службы. Продолжительность проведения конкурсных процедур сократилась на 30 минут. В результате создания мобильного приложения отмечается улучшение количественных показателей. В процессе задействовано 67 органов исполнительной власти, ежемесячно в среднем проводится около 20 конкурсов.

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области — областной исполнительный орган государственной власти, регулирующий деятельность в области оказания услуг связи и выполняющий функции по развитию инфраструктуры связи, информатизации, обеспечению информационной безопасности.

До старта проекта для каждого члена комиссии формировались специальные печатные формы для голосования. На заседании каждый член комиссии заполнял документы на бумажном носителе и передавал секретарю. Далее секретарь переносил в электронный вид информацию по итогам заседания, подсчитывал результаты конкурса, заносил в итоговую документацию по конкурсу в бумажном виде и передавал на подпись членам комиссии. После того, как документы возвращались с подписью, ответственный сотрудник переносил данные в ГИС «КУ ГГС НСО» для дальнейшей работы с результатами конкурса.

В итоге время проведения конкурса увеличивалось, членам комиссии и кандидатам приходилось ожидать результаты, «растягивались» сроки закрытия вакантных должностей. Победителем по итогам конкурса была определена компания «1С‑Рарус», которая предложила реализовать проект на базе программного продукта «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения».

Результаты проекта

•Создана единая платформа для участников проведения конкурсных процедур по отбору персонала на должности государственной гражданской службы.

•Использование планшетов позволило отказаться от бумажных документов при проведении конкурса.

•Интеграция мобильного приложения и ГИС «КУ ГГС НСО» исключила двойной ввод информации.

•На 30 минут сокращены трудозатраты участников проведения конкурсных процедур.

•С помощью передачи задания через мобильное приложение на принтер формируются печатные формы итоговой конкурсной документации.

•Использование современной технологической платформы обеспечило удобный вывод информации при работе мобильного приложения на планшете.

«Мы создали единое информационное пространство для участников проведения конкурсных процедур. Использование планшетов позволило отказаться от бумажных документов. Интеграция мобильного приложения и государственной информационной системы “Кадровый учет государственных гражданских служащих” исключает двойной ввод данных. Сокращены трудозатраты участников проведения конкурсных процедур и время ожидания результатов. Исключена ручная работа секретаря. Продолжительность проведения конкурсных процедур сократилась на 30 минут. В результате создания мобильного приложения отмечается улучшение количественных показателей. В процессе задействовано 67 органов исполнительной власти, ежемесячно в среднем проводится около 20 конкурсов. Одновременно с приложением может работать 15 человек», – отметил Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области.