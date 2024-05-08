В России хотят построить сеть цифровых метеостанций с push-уведомлениями

В рамках цифровизации госуслуг в сфере сельского хозяйства предполагается переводить средства господдержки в цифровом рубле, что должно избавить от отчетных документов. Также планируется создать сеть цифровых метеостанций, поддерживающих push-уведомления и SMS. Впрочем, пока данные инициативы не поддержал Минсельхоз.

Цифровизация госуправления в сфере сельского хозяйства

На платформе «Гостех» планируется запустить четыре сервиса для цифровизации функций региональных органов власти в сфере сельского хозяйства.

Об этом было рассказывалось в ходе конференции «Цифровая эволюция».

Речь идет о формировании цифрового профиля сельхозпроизводителя (СХТП), предоставлении СХТП агрометеоданных, точном учете земель сельхозназначения и обеспечении государственной поддержки агропромышленного комплекса.

В настоящее время три вендора поставляют в регионы ИТ-решения для управления сельским хозяйством.

Решения «1С» ЦПС «Учет субсидий» и ЦПС «Геоаналитический центр управления» используются в 28 регионах. Решение компании «Инфосервисы» ИС «Респак» используется в 21 регионе. Решения компании «Эйти Консалтинг» (AT Consulting) «Вектор Analytics», «Вектор ETL» и «Вектор Forms» используются в девяти регионах.

Как пояснил CNews источник, близкий к «Гостех», пока решения по данным проектам не принято: против выступают Минсельхоз и Россельхознадзор, которые предлагают реализовать указанные сервисы в рамках федеральных государственных информационных систем.

Цифровой профиль сельхозпроизводителя

Аккумуляция всех данных о юридическом лице и используемых им земельных участках является ключевой задачей для предоставления господдержки аграриям, говорит министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. В настоящее время проблемами является отсутствие механизмов выгрузки информации по цифровым профилям АПК (агропромышленный комплекс) и реестрам получателей субсидий.

«До сих пор сельхозпроизводители, обращаясь в банки и страховые компании, должны собирать весь комплект документов в печатном виде и заверять его, - говорит Цукарь. Также ограничено количество возможных интеграций, требуемых для наполнения цифрового профиля АПК на уровне субъектов федерации. Например, для регионов Сибири крайне актуально получение информации о пожарах, та как в случае пожара на территории меры государственной поддержки не предоставляются.

Существующие вендоры региональных систем в сфере сельского хозяйства

Компания-разработчик Продукт Количество регионов, использующих решение "1С" ЦПС Учет субсидий, ЦПС Геоаналитический центр управления АПК 28 "Инфосервисы" ИС "Респак" 21 "ЭйТи Консалтинг" "Вектор Analytics", "Вектор ETL", "Вектор Forms" 9

Источник: CNews Analytics

Сервис формирования цифрового профиля сельхозпроизводителя должен обеспечить минимизацию представления информации о себе в ручном формате от СХТП и поддержание актуальности сведений. Для этого необходимо обеспечить интеграцию с НСУД (Национальная система управления данными) и СМЭВ (Система межведомственного электронного документооборота) подключения к необходимым поставщикам информации, включая Минсельхоз России.

Также необходимо осуществить скоринг цифровых профилей для проактивного подбора доступных мер государственной поддержки и информирования о ключевых событиях в сфере АПК (аграрно-промышленный комплекс). Для этого требуется разработать скоринговую модель, осуществить подключение к существующим способам информирования и создать мобильного приложение.

Также должно быть обеспечено автоматическое формирование реестра получателей субсидий с учетом верифицированных данных (формирования выходной аналитической информации в необходимых размерах) и возможность предоставления информации для заинтересованных сторон о получателей субсидий (витрины НСУД). Информацию из верифицированного реестра могут получать, например, страховые и кредитные организации.

Сеть цифровых метеостанций и push-уведомления

Данные от Росгидромета передаются на бумаге, что крайне не оперативно, объясняет Сергей Цукарь. Также ограничено число метеостанций: например, в Новосибирской области их лишь 10 штук. Для правильного принятия решений и получение возмещений от страховых компаний требуется более широкое покрытие.

«Сводки из Росгидромета в бумажном виде передаются в Минприроды, а оттуда – различными путями доводятся до сельхозпроизводителей», - объясняет нынешнюю ситуацию директор компании «Инфосервисы» Алексей Шевкун. – В этом месте пора бы сделать «цифровую эволюцию».

Функциональность существующих региональных ИТ-систем в сфере сельского хозяйства

Функциональность Поддерживающие функциональность вендоры Масштабы внедрения функциональности (от 1 до 5) Сервис формирования цифрового профиля "1С", "Инфорсервисы" 5 Сервис обеспечения государственной поддержки агропромышленного комплекса "1С", "Инфосервисы" 5 (но не все в электронном виде) Сервис предоставления СХТП агрометеоданных "1С", "Инфосервисы" 2 Сервис точнного учета земель сельхознаначения "1С", "Инфосервисы" 1

Предлагается обеспечить получение в цифровом виде информации от Росгидромета о агрометеоданных путем создания API. Также предлагается исключить передачу информации на бумажном носителе между разными уровнями органов государственной власти. Для этого требуется произвести оцифровку бизнес процесса в backoffice сервиса на уровне региональных органов управления АПК.

Оповещение сельхозпроизводителей об агрометеоданных должно происходить в требуемый ему период. Дополнительно должен быть реализован заявительный характер на подписку о метеоданных и каналы информирования (мобильное приложение и SMS). Потребителями такого рода информации могут быть МЧС (Министерство по чрезвычайным ситуациями, гражданской обороне и ликвидации последствий стихийных бедствий).

Необходимо также обеспечить использование данных прошлых и прогнозных периодов для принятия решений, для этого требуется осуществить подключение к витринам НСУД Росгидромета и подключение моделей прогнозирования на базе искусственного интеллекта.

Должна быть обеспечена юридическая значимость предоставляемой информации, это необходимо, в частности, для взаимодействия со страховыми компаниями. Кроме того, предполагается создать рекомендательного помощника по посевной и уборочной кампании с учетом культуры и метеоусловий, который будет интегрирован с сервисом учета земель и алгоритмами искусственного интеллекта.

Запланировано и повышение точности прогноза агрометеоданных. Это можно будет осуществить за счет увеличения количества цифровых метеостанций Росгидромета до нормативов или включение иных собственников метеостанций. Предлагается наладить механизм сертификации метеостанций, не принадлежащих Росгидромету. Результатам этого станет развитие различных отраслей, например, производство метеостанций, разработчиков ПО и голосовых помощников, сети интернета вещей стандарта LPWAN, считает Шевкун.

Точный учет земель сельхозначения

В настоящее время отсутствует единая точка входа для получения различных разрезов по учету и характеристикам полей: Росреестр, спутники, назначение контуров (сельскохозяйственные культуры, удобрения, семеноводство). Как объясняет Алексей Шевкун, федеральная информационная система учета земель сельхозназначения уже существует. Но необходимо наладить объединение информации из различных источников в единую базу, например, туда следует направлять данные о химической обработке земель, о выращиваемых культурах и семенах.

К такой системе должна быть обеспечена витрина данных. Она, в том числе, пригодится потенциальным инвесторам для оценки стоимости приобретаемых земель. Кроме того, как отмечает Шевкун, сейчас образовался целый класс систем учета поле (Field Management System). Каждый из таких разработчиков использует собственную систему нумерацию, тогда как требуется совместить с государственной системой нумерации.

Требуется решить следующие задачи: подключение к эталонным источникам геоинформации с учетом отраслевой специфики (отображение информации о контурах, полях, кадастре, назначении полей, выращиваемых культуру/семенах, агромероприятия); обеспечение возможности подбора наилучших участков для ведения в сельскохозяйственный оборот (разработка рекомендательной модели по параметрам); обеспечение интерфейсов предоставления актуальной информации от сельхозпроизводителя (разработка интерфейса предоставления информации и интеграция с учетными системами СХТП); вовлечение сельхозпроизводителя для предоставления актуальной информации (обеспечение получения преференций СХТП).

Господдержка сельхозпроизводителей и расчеты с помощью цифрового рубля

В настоящее время проблемой является отсутствие интеграции с «Электронным бюджетом», что ведет к двойному вводу данных. «До недавнего времени и федеральные, и региональные меры поддержки шли через региональные информационные система с автоматическим переводом в электронный вид, - объясняет Сергей Цукарь. – Теперь заявки на меры федеральной господдержки формируются в региональной системе, после чего их надо загружать в «Электронный бюджет».

Предлагается обеспечить автоматическую установку лимитов региональных органов управления АПК на основании соглашений из «Электронного бюджета», для этого необходимо будет осуществить подключение к витринам Министерства финансов о соглашениях. Шаблоны мер государственной поддержки федерального уровня предлагается осуществить на субъекты федерации, для этого необходимо будет обеспечить получение шаблонов из Минсельхоза посредством информационного взаимодействия с учетом установленных лимитов .

«Когда будет понятно, какие соглашения о господдержки с кем заключены, можно передать шаблоны господдержки из федерального уровня на региональный, а власти региона смогут их расширить в соответствие со своей отраслевой спецификой, объясняет Игорь Шепенев из «1С». – Это приведет к ускорению процесса выработки мер поддержки».

С целью прослеживаемости достижений показателей результата поддержки сельхозпроизводителей следует обеспечить сопоставление федеральных и региональных показателей результата. «Сколько на один федеральный рубль было выручено кг картофеля, какой результат, стоило ли?», - объясняет Шепенев.

Предлагается обеспечить проактивный подбор и уведомление о подходящих мерах государственной поддержки на основании целевых показателей, для этого нужно обеспечить связь моделей данных на основании данных целевых показателей и шаблонов мер господдержки. Этот инструмент позволит ответить на вопрос , почему ранее заявились, почему не повторили, актуальны ли данные меры поддержки и пр., объясняет Шепенев.

Еще одно предложение состоит в сокращении количества подтверждающих документов. Для этого предлагается обеспечить опциональное использование цифрового рубля для доведения господдержки. Благодаря этому крупный бизнес будет избавлен от необходимости предоставления большого числа сканов платежных документах, так как прослеживать транзакции можно будет через цифровой рубль.

Для повышение прозрачности процесса и результатов отбора заявителей на получение мер господдержки следует обеспечить информирование о статусах рассмотрение заявок и причин отказа. «Сервис должен будет ответить на вопрос, «Почему он, а не я», - говорит Шепенев. Для исключения дублирующего ввода в части отчетности о достижении результатов нужно будет обеспечить подключение к витринам Министерства финансов о соглашениях.

Предполагаемые пилотные зоны

В качестве пилотных регионов для внедрения указанных сервисов готовы выступить девять субъектов федерации: Белгородская, Липецкая, Тульская, Орловская, Ростовская области, республики Калмыкия, Тува, Карелия и Татарстан. Требуемые работы готовы осуществить «1С» и «Инфосервисы». Каждый из вендоров оценивает затраты на доработку существующих информационных систем в 150 -300 млн руб. Стоимость внедрения в одном регионе составит 10 млн руб., стоимость поддержки в одном регионе - 2,5 млн руб.