МТС полностью обеспечила новосибирское метро скоростным LTE-интернетом

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске сети LTE в тоннелях Ленинской линии «Новосибирского метрополитена». Воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом теперь можно не только на платформах, но и в поездах на протяжении всего пути между станциями Заельцовская и Площадь Маркса. Таким образом МТС первой из операторов обеспечила непрерывное покрытие сетью четвертого поколения новосибирского метро. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проект по строительству сети LTE в тоннелях метро Новосибирска МТС реализовала в течение года в два этапа. В июне 2023 г. мобильная связь стала доступна пассажирам поездов Дзержинской линии, а в начале 2024 г. LТЕ-покрытие появилось на протяжении всей Ленинской линии. При строительстве сети в условиях метрополитена специалисты компании уложили в тоннелях более 30 км излучающего кабеля, ВОЛС и силового кабеля. Это в два раза больше протяженности обеих линий метро. Все работы велись ночью, без ограничений движения поездов.

«Новосибирский метрополитен стал третьим в России после московского и санкт-петербургского, где мобильным интернетом обеспечена вся подземная инфраструктура. Для этого специалисты МТС применили технические решения, обеспечивающие 100-процентную непрерывность передачи данных в сети LTE. Это важный показатель качестве сервиса, особенно актуальный при перемещении в тоннелях. Пассажиры могут переписываться в мессенджерах, проверять социальные сети или электронную почту, смотреть потоковое видео или слушать музыку в стриминговом сервисе и оставаться на связи всю дорогу», — отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

«Повсеместная мобильная связь и скоростной интернет на территории Новосибирской области – наша приоритетная задача. Мы благодарны бизнес-партнерам, которые обеспечивают необходимую инфраструктуру для развития связи не только на земле, но и под землей. Для десятков тысяч пассажиров новосибирского метро интернет в тоннелях на всем протяжении пути – это новый уровень комфорта. В среднем новосибирец находится в подземке более 10 часов в месяц, которые можно провести с максимальной пользой», — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Новосибирский метрополитен занимает третье место в стране по пассажиропотоку. В 2023 г. услугами метро воспользовались 84,52 млн человек, что на 9,4% больше, чем годом ранее.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи руппы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.