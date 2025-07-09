4G в Новосибирской глубинке: «МегаФон» цифровизировал более 50 малых сел

Жители более полусотни малочисленных и отдаленных поселений Новосибирской области получили связь четвертого поколения. «МегаФон» провел работы в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемого совместно с региональным министерством цифрового развития и связи, что позволило обеспечить стабильной связью и интернетом жителей 28 районов области: от Кыштовского до Маслянинского. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Воспользоваться скоростным интернетом и голосовой связью оператора теперь могут жители небольших сел и деревень в 28 районах области. Почти все поселения, вошедшие в государственную программу, находятся в труднодоступной местности, а количество их жителей варьируется от 100 до 500 человек.

Специалисты «МегаФона» установили и настроили оборудование так, чтобы обеспечить в селах равномерное покрытие, стабильный сигнал и оптимальную скорость передачи данных. Модернизация сети не только открыла доступ к цифровым услугам, но и повысила уровень безопасности жителей сельской местности, которые теперь могут оперативно обратиться за помощью, связаться с экстренными службами, получить онлайн-консультацию врача. Кроме того, у охотников появилась возможность пройти необходимые процедуры перед открытием сезона, используя только гаджет, — это крайне востребованная услуга особенно для жителей северной, таежной части региона.

«Мы продолжаем устранять цифровое неравенство, как за счет строительства собственной инфраструктуры, так и благодаря совместной работе с другими операторами связи. В этот раз наше сотрудничество позволило обеспечить современными качественными услугами почти 11 тыс. человек. В числе подключенных населенных пунктов: Чебаки, Дружный, Новоивановка, Калачи, Городище, Михайловка, Ермаковский, Крещенское. Но, помимо участия в госпроектах, компания продолжает реализацию собственной программы развития для укрепления сети. За первое полугодие мы успели построить более 45 базовых станций, около 150 телеком-объектов инженеры компании модернизировали», – сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

«В партнерстве с мобильными операторами региону удается удерживать лидирующие позиции по доступности современных цифровых услуг для населения. На сегодня 98% жителей области обеспечены высокоскоростным интернетом и мобильной связью. После проведенных работ 4G получили еще несколько десятков малых сел. Теперь жители могут использовать современные технологии коммуникации, высокую востребованность которых подтверждает статистика. Например, каждое второе заявление на госуслуги в регионе – электронное», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.