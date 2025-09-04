Разделы

Ивушка и дорога до Куйбышева попали в зону 4G «МегаФона»

Жители небольшого поселка Ивушка в Новосибирской области получили мобильную связь «МегаФона». Оператор запустил 4G в населенном пункте, включив в зону покрытия и часть автомобильной дороги Куйбышев – Северное. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-оборудование установили в центре поселения, это обеспечило одинаково высокое качество сигнала на всей территории. Для максимального интернет-покрытия и голосовой связи инженеры использовали низкочастотный диапазон в сетях второго и четвертого поколения.

Устойчивая мобильная связь доступна абонентам на протяженном участке автомобильной трассы, ведущей от города Куйбышев до села Северное. Оба поселения — районные центры, автомобильное сообщение между которыми важно для местных жителей, равно как и связь на этом пути.

Скорость мобильного интернета в Ивушке достигает 35 Мбит/с, что дает абонентам возможность пользоваться цифровыми государственными услугами, общаться в мессенджерах, смотреть фильмы онлайн, делать покупки на маркетплейсах или обмениваться файлами.

«В Ивушке проживает около 200 человек. Сотовая связь в отдаленных и малочисленных населенных пунктах зачастую является единственным доступным способом связаться с родными и близкими, а также выйти в Сеть. В настоящее время абоненты активно наращивают объем потребляемого интернет-трафика. Так к концу августа клиенты увеличили передачу данных с мобильных устройств на 46% по сравнению с первой половиной месяца, а продолжительность голосового общения — выросла на 71%», — сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

