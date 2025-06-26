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Арсеньев Владимир
УПОМИНАНИЯ
|26.06.2025
|МТС ускорила мобильный интернет по следам «отца» Дерсу Узала 2
|23.09.2022
|Мобильный интернет «Мегафона» впервые появился в ареале обитания амурского тигра 1
Арсеньев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ДФО - Хабаровский край 927 1
|Россия - ДФО - Амурская область 794 1
|Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1197 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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