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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179448
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Арсеньев Владимир


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 МТС ускорила мобильный интернет по следам «отца» Дерсу Узала 2
23.09.2022 Мобильный интернет «Мегафона» впервые появился в ареале обитания амурского тигра 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Арсеньев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9462 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28461 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25111 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14122 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8328 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4227 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8524 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13084 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54339 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8822 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9041 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69741 1
Оловянников Дмитрий 56 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 927 1
Россия - ДФО - Амурская область 794 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1197 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1873 1
Зоология - наука о животных 2727 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6711 1
Красная книга - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов 42 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10301 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53407 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375492, в очереди разбора - 748172.
Создано именных указателей - 179448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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