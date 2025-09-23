Около 270 малых деревень и сел Сибири получили связь «МегаФона»

Возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом и связью четвертого поколения получили жители около 270 населенных пунктов Сибири. В рамках госпрограммы по устранению цифрового неравенства «МегаФон» в разы расширил покрытие сети в макрорегионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В 2025 г. технические работы по установке оборудования охватили все регионы Сибири. Наибольший объем мероприятий был выполнен в Омской и Новосибирской областях, Красноярском крае, Кемеровской области и Алтайском крае.

Большинство сел, где появилась связь «МегаФона» — отдаленные и малочисленные, там проживает менее 500 человек. Такие параметры продиктованы условиями федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», действующего в России более 10 лет.

На новых телеком-объектах оператор задействовал комплекс частотных диапазонов, обеспечивающий равномерное покрытие и стабильную скорость передачи данных. Эти параметры позволят местным жителям комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами: от общения в мессенджерах до обращения за необходимыми документами на портал госуслуг. Также абоненты смогут звонить с помощью технологии передачи голоса в сети 4G. Звонки через VoLTE отличаются от обычных тем, что обеспечивают мгновенное соединение и безупречно чистый звук.

Благодаря программе и совместной работе «МегаФона» с другими операторами, современная связь пришла в Песчанку Омской области, где проживает чуть более 40 человек, в Кумалыр Республики Алтай, окруженный древними курганами и труднодоступные горные села Республики Тыва.

«Именно в таких поселениях сервисы компании наиболее востребованы, поскольку связывают жителей с внешним миром и значительно повышают их уровень жизни. Большинство услуг и товаров здесь доступны только онлайн. А с появлением сервисов «МегаФона» сельчанам, как и жителям крупных городов, становятся доступными онлайн‑образование, удаленная работа и телемедицина. В прошлом году в рамках госпроекта оператор уже запустил более 400 телеком-объектов в экстремально холодных и неприступных местах макрорегиона, занимающего четверть от всей территории страны. В 2026 году работа в этом направлении будет продолжена», – сказал директор сибирского филиала «МегаФона» Дмитрий Оловянников.