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«МегаФон» запустил 4G в садовом товариществе под Амурском

Дачники СНТ «Урожайное» под Амурском в Хабаровском крае теперь могут прямо с грядки рассказывать о своих успехах в садоводстве. «МегаФон» запустил в садовом товариществе высокоскоростной мобильный интернет четвертого поколения. В новом огородном сезоне абонентам в Урожайном стала доступна передача данных на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора смонтировали новую базовую станцию в садовом товариществе. Устойчивый сигнал связи стал доступен на всей территории СНТ — это около 20 улиц, где расположены садовые домики. Дачи находятся недалеко от Амурска, и летом сюда приезжают тысячи местных жителей. Емкости новой базовой станции достаточно, чтобы они могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами даже при пиковых нагрузках.

Каждый год садоводы Урожайного участвуют в городском празднике урожая и удивляют жителей Амурска необычными огурцами, самыми большими тыквами и помидорами. После запуска связи 4G они могут не дожидаться конца лета, чтобы рассказать о своих агрономических успехах, а делиться фото и видео с единомышленниками в соцсетях и мессенджерах прямо на своих участках.

«Запустив новую базовую станцию непосредственно на территории СНТ, мы улучшили мобильную связь для садоводов. Сейчас качество связи 4G здесь не отличается от городского. Высокие скорости и широкое покрытие дают возможность смотреть фильмы, пользоваться государственными сервисами или установить на своем участке систему видеонаблюдения и другие элементы умного дома», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

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