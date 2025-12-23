Разделы

Транспортные развязки четвертого моста «МегаФон» обеспечил связью

Для автомобилистов и пассажиров, проезжающих по новому четвертому мосту через Обь, «МегаФон» улучшил мобильную связь. По расчетам строителей, магистраль готова принять в сутки до 70 тыс. автомобилей. Чтобы увеличить пропускную способность и емкость сети, сопоставимую с возросшей нагрузкой на близлежащую телеком-инфраструктуру, оператор провел работу по усилению и модернизации системы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Шестиполосная переправа через реку Обь открылась в Новосибирске 16 декабря 2025 г. Сооружение стало одним из крупнейших инфраструктурных объектов в Сибири. Мост и система транспортных развязок не только позволяют за несколько минут доехать от улицы Ипподромской на правом берегу до улицы Станционная на левом берегу, но и обеспечивают водителям выезд на федеральные трассы: «Сибирь», «Иртыш» и «Чуйский тракт».

Телеком-объекты, на которых прошли работы, расположены вблизи автомобильных развязок c двух сторон моста: по улице Инская в правобережье и на площади Энергетиков – это на противоположной стороне реки. Связисты задействовали дополнительные высокочастотные диапазоны в LTE, перевели частоты из 3G в более современный формат связи 4G, а также установили платы для увеличения емкости сети. Все это позволит еще большему количеству абонентов одновременно выходить в интернет: строить сложные маршруты в своих навигаторах, смотреть видеоконтент, общаться в социальных сетях, обмениваться информаций в мессенджерах или скачивать данные во время поездки, даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

«В Новосибирске появился важный дорожный объект, серьезно поменявший направление транспортных потоков, и наша телеком-сеть не может не отозваться на изменения. Запуск новых развязок и увеличение интенсивности движения по этим направлениям влияет на работу рядом расположенных базовых станций. Мы усилили собственную сеть, чтобы сохранить привычно высокий уровень качества связи для новосибирцев. Без надежного соединения невозможно организовать оперативный обмен информацией, обеспечить эффективную работу экстренных служб и поддержку цифровых сервисов», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

