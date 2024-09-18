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Смирновка на связи: интернет 4G впервые появился в небольшом селе

Жители Смирновки в Хабаровском районе теперь могут пользоваться цифровыми сервисами и звонить по технологии VoLTE в сети «МегаФона». Оператор запустил в селе базовую станцию по региональному проекту «Цифровое равенство» и обеспечил сельчанам доступ к мобильному интернету на максимальной скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Смирновка — небольшое село, в котором постоянно проживает около 200 человек, оно находится недалеко от Хабаровска. В самом поселении и вокруг него много дачных участков, куда жители столицы региона приезжают на выходные дни, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться общением с природой. Запуск нового телеком-объекта позволил включить Смирновку в контур LTE-связи «МегаФона» и впервые обеспечить полное покрытие территории высокоскоростным мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью.

Подключиться к мобильной сети «МегаФона» также смогут рыбаки и туристы, которые направляются к озеру Петропавловскому. Автодорога к этому месту отдыха популярному у хабаровчан проходит через Смирновку. Теперь в этом населенном пункте у них появилась возможность уточнить маршрут следования с помощью электронных карт, посмотреть прогноз погоды или отправить сообщение и фото родным и близким.

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«Правительство края и компании-операторы продолжают совместную работу по региональному проекту «Цифровое равенство». Благодаря успешному взаимодействию жители села Смирновка теперь могут пользоваться современными телеком-услугами: высокоскоростным мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью», — сказал и.о. министра цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.

«Подключение к связи 4G малых населенных пунктов является важной задачей, которую мы решаем совместно с министерством цифрового развития Хабаровского края через региональную программу «Цифровое равенство». Смирновка — это наш очередной проект, ранее в зону LTE-покрытия были включены села Тавлинка в Солнечном районе, Отрадное в Вяземском районе, Тахта в Ульчском районе, Кукан и Улика-Национальное в Хабаровском районе, Гвасюги в районе им.Лазо и другие населенные пункты. Доступная и качественная мобильная связь становится основой для развития небольших территорий, обеспечивает равные цифровые возможности для тех, кто проживает далеко от центра региона и делает жизнь сельчан более комфортной», — cказал директор регионального отделения «МегаФона» Дмитрий Оловянников.

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