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В четырех поселениях Тогучинского района «МегаФон» запустил LTE

Для жителей четырех небольших поселений Тогучинского района «МегаФон» обеспечил доступ к качественной голосовой связи и интернету. В Калаганово, Нечаевском, Лекарственном и Заречном оператор впервые установил базовые станции и обеспечил возможность пользоваться современными цифровыми сервисами в сети 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Деревня Калаганово расположена на берегу реки Ини в лесистой местности. Здесь проживает всего 70 человек, а рядом с поселением находится несколько садоводческих обществ. Жители села и дачники теперь могут пользоваться мессенджерами, онлайн-банкингом, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах на максимальной интернет-скорости до 80 Мбит/с.

Базовая станция расположена таким образом, что сигнал покрывает не только улицы в Калаганово, но и прилегающий к населенному пункту участок железной дороги. Инженеры задействовали среднечастотный LTE-диапазон, что позволило сигналу распространяться на большое расстояние при этом сохраняя высокую скорость передачи данных.

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Цифровизация

Также современная цифровая связь стала доступна и жителям поселка Нечаевский, сел Лекарственное и Заречное. Здесь проживает около 2000 человек. Теперь сельчане смогут общаться с родными и близкими, а также звонить с помощью технологии VoLTE, позволяющей во время разговора пользоваться и мобильным интернетом.

«В четырех населенных пунктах Тогучинского района связь «МегаФона» появилась впервые. Жители получили новые возможности для общения, они могут обращаться за электронными государственными услугами, дистанционно учиться, приятно проводить время за просмотром развлекательного контента, делиться своими историями в социальных сетях с друзьями. Мы активно развиваем мобильную связь на этой отдаленной территории, и, по данным аналитиков, в целом по району скорость интернета выросла за последний год на 6%», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

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