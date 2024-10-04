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«МегаФон»: со станции Падали видеосообщения отправляются на скорости больше 100 Мбит/с

Жители небольшого национального села Падали в Амурском районе Хабаровского края теперь могут пользоваться соцсетями и мессенджерами в сети «МегаФона» на высоких скоростях. Инженеры компании запустили базовую станцию четвертого поколения, обеспечив качественную голосовую связь и мобильный интернет на скорости до 110 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Падали — небольшое нанайское село, в котором проживает около 100 человек. Через него проходит несколько железнодорожных маршрутов на Советскую Гавань, Тынду, Владивосток, Хабаровск и Комсомольск-на Амуре. Ежедневно здесь проезжают тысячи пассажиров, которые могут отправить сообщение родным и близким или сделать звонок с помощью технологии VoLTE, которая обеспечивает быстрое соединение и чистый звук при разговоре.

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Сельчане и транзитные пассажиры активно используют мобильный интернет. Как показывает big data оператора с 20 сентября 2024 г., когда был запущен новый телеком-объект, абоненты уже прокачали почти 500 ГБ данных. Самыми интернет-активными днями недели стали пятница и суббота, а наиболее разговорчивыми абоненты оператора в Падали по средам — в этот день в среднем они проговаривают по мобильному телефону почти в два раза больше минут, чем в другие дни.

«Мы стремимся обеспечить для своих абонентов равные возможности в цифровом пространстве. Особое внимание наши специалисты уделяют малым населенным пунктам, где сотовая связь особенно востребована и существенно улучшает качество жизни. Минувшим летом наши инженеры запустили и модернизировали телеком-объекты в шести сельских поселениях региона, в плане до конца года еще пять локаций. Установка новой базовой станции обеспечит для пользователей возможность получать цифровые государственные услуги или онлайн-образование, а для малого бизнеса открывает новые возможности для расширения и развития», — отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

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