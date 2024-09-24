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«МегаФон» усилил сеть 4G в «Городе юности»

Для жителей Комсомольска-на-Амуре инженеры оператора запустили новую базовую станцию в одном из жилых микрорайонов города. В результате проведенных работ у абонентов выросла средняя скорость передачи данных, а LTE-покрытие стало более устойчивым. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый телеком-объект взял на себя нагрузку пользователей в районе улицы Совхозной — это индивидуальная жилая застройка. После расширения сети средняя скорость передачи данных на мобильных устройствах абонентов увеличилась до 35 Мбит/с. Помимо этого улучшенные интернет-скорости стали доступны посетителям торгового центра «Радуга». Теперь местным жителям будет проще делать покупки. Во время шопинга они могут с помощью мобильного интернета сравнивать товары, находить о них дополнительную информацию в сети или сделать заказ в интернет-магазине.

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Цифровизация

«Мы стремимся к тому, чтобы нашим абонентам было комфортно пользоваться голосовой связью и современными цифровыми сервисами на территории всего города. Расширение телеком-сети позволило равномерно распределить пользовательскую нагрузку и улучшить уровень LTE-сигнала. Это принесло положительный результат и позволило обеспечить высокий уровень связи для пользователей Комсомольска», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

Данные аналитики оператора показывают, что жители «Города юности» активно потребляют интернет-контент. Этим летом Комсомольск стал вторым городом региона по объему данных, переданных через мобильные устройства абонентов. На июнь пришлось наибольшее количество трафика, вместе с тем за телефонными разговорами жители провели больше времени в июле.

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