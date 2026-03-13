Получите все материалы CNews по ключевому слову
Азанов Олег
СОБЫТИЯ
|13.03.2026
|«МегаФон» расширил 4G для работников Охотской ГГК 1
|21.02.2023
|На месторождении Кундуми в Аяно-Майском районе впервые заработал 4G 1
Азанов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ДФО - Хабаровский край 1019 1
|Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1264 1
|Россия - РФ - Российская федерация 159477 1
|Россия - ДФО - Хабаровский край - Охотский район - Охотск 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424950, в очереди разбора - 727084.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.