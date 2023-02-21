На месторождении Кундуми в Аяно-Майском районе впервые заработал 4G

«Мегафон» модернизировал телеком-оборудование и развернул сеть 4G на территории золотосеребряного месторождения Кундуми в Аяно-Майском районе Хабаровского края для вахтовиков Охотской горно-геологической компании. Теперь свыше 220 сотрудников предприятий, работающих вахтовым методом на этом месторождении, смогут пользоваться не только голосовой связью, но и мобильным интернетом оператора. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Сейчас телеком-объекты оператора работают в двух диапазонах посредством спутникового канала. Сигнал 2G, настроенный на частоту 900 МГц, лучше проходит через препятствия и обладает радиусом охвата до 35 км, что позволяет обеспечить максимальную территорию покрытия голосовой связью. Сеть 4G также работает в частотном диапазоне с большой дальностью распространения, что дает возможность использовать передачу данных на территории месторождения.

Участок Кундуми расположен в Аяно-Майском районе и является основной сырьевой базой АО «Охотская ГГК». Здесь работает 220 сотрудников компании, а также специалисты подрядных организаций, задействованные в процессах добычи и перевозки руды. Несмотря на удаленность участка, здесь построен вахтовый поселок, где созданы все необходимые бытовые условия.

«Кундуми находится в труднодоступном районе Хабаровского края, в более чем 1100 км от Хабаровска. Большие расстояния, сложная логистика и суровый климат севера не только осложняют работу предприятия, но и создают трудности для обеспечения этой территории качественной мобильной связью. Но мы понимаем, что наличие мобильного интернета позволит сотрудникам золотодобывающего предприятия оставаться на связи с близкими во время вахты и не только совершать обычные голосовые звонки, но и отправлять видео и сообщения в любых мессенджерах. Также модернизация нашего оборудования до уровня 4G поможет внедрять цифровые технологии в рабочие процессы», – сказал Дмитрий Оловянников, директор Хабаровского отделения «Мегафона».

«Для компании важно, чтобы сотрудники, работающие вахтовым методом, не чувствовали себя оторванными от цивилизации. На территории вахтового поселка участка Кундуми построена просторная столовая, спортивный зал, ведется строительство стадиона для летних видов спорта. Наличие качественного голосового и интернет-соединения “Мегафона” также вносит вклад в обеспечение комфортных условий для персонала. Это возможность общаться с близкими людьми, несмотря на большие расстояния, а также быть на связи с коллегами на других участках и иметь доступ к корпоративным онлайн-сервисам», – отметил генеральный директор АО «Охотская ГГК» Олег Азанов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

АО «Охотская ГГК» работает на территории Хабаровского края с 1998 г. Предприятие включает в себя золотоизвлекательную фабрику мощностью 600 тыс. тонн руды в год с инфраструктурой на ГМК «Хаканджинский» в Охотском районе, а также участок Кундуми в Аяно-Майском районе и производственную базу в п. Киран.