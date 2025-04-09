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«МегаФон»: в Хабаровском крае райдеры разогнали интернет-трафик на популярных спусках

В горнолыжном сезоне 24/25 в Хабаровском крае самым популярным месяцем у любителей лыж и сноубордов стал март. На первый весенний месяц 2025 г. пришлось 30% абонентов оператора, «засветившихся» на спусках «Хехцир» и «Холдоми» за весь сезон катания. Это озвучили аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные пользователей с базовых станций на популярных горнолыжных комплексах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Аналитики отметили март 2025 г. и как самый активный месяц по использованию райдерами мобильного интернета. Они отправляли фото и видеофайлы в мессенджерах, смотрели видеоролики, пользовались поисковыми системами. Специалисты посчитали, что в среднем один абонент на горнолыжных базах Хабаровского края в этом сезоне использовал более 300 МБ данных, что на 63% больше, чем годом ранее.

«К началу горнолыжного сезона мы проверяем телеком-сеть в популярных местах зимнего отдыха, а на Хехцире расширили зону уверенного покрытия и увеличили емкость сети, чтобы отдыхающие могли комфортно выходить в интернет и звонить с помощью технологи VoLTE. Дополнительная базовая станция сделала возможным для пользователей еще удобнее проводить время в этом туристическом месте и делиться в онлайн-режиме позитивными эмоциями», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

Обезличенные данные показали, что зимними видами спорта чаще всего увлекаются мужчины — их около 60% на хабаровских склонах. Возраст самых частых посетителей горнолыжных комплексов от 36 до 45 лет.

В этом сезоне спуски «Хехцир» и «Холдоми» помимо самих хабаровчан привлекли абонентов из соседних регионов. Больше всего сюда приезжали жители Приморского края, Амурской области и Забайкальского края. Вместе с тем в 2025 г. прокатиться с видом на зимнюю дальневосточную тайгу решило больше новосибирцев — они вошли в топ-5 регионов, выбравших Хабаровский край в качестве места для активного зимнего отдыха.

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