Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176407
ИКТ 13736
Организации 10695
Ведомства 1463
Ассоциации 1001
Технологии 3462
Системы 25713
Персоны 75702
География 2867
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2643
Мероприятия 855

Кудряшов Олег


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Связь в малые села: «МегаФон» расширил LTE-покрытие в Хабаровском крае 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Кудряшов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9318 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24946 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21175 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8156 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7841 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28305 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10832 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7511 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1117 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8391 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1515 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8669 1
Демин Евгений 11 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 907 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52759 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще