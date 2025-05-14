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Кудряшов Олег
УПОМИНАНИЯ
|14.05.2025
|Связь в малые села: «МегаФон» расширил LTE-покрытие в Хабаровском крае 1
Кудряшов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Демин Евгений 11 1
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Ключевых фраз выявлено - 1364713, в очереди разбора - 752429.
Создано именных указателей - 176407.
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