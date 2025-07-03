Минцифры Хабаровского края и разработчик «Ред Софт» договорились о сотрудничестве

Министерство цифрового развития и связи Хабаровского края и российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут вместе работать над программами по импортозамещению в сфере информационных технологий, чтобы укрепить цифровой суверенитет региона.

В числе приоритетных задач – ускорение процесса перехода на отечественное программное обеспечение краевых организаций и ведомств. Для этого разработчик на безвозмездной основе передаст порядка 10 тыс. лицензии на свои цифровые продукты образовательным учреждения региона. Операционная система «Ред ОС» развернута на базе ядра Linux. Она входит в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России и имеет сертификаты, которые подтверждают ее безопасность.

«Импортозамещение – это процесс, который коснулся всех отраслей экономики, однако российские ИТ-компании, пожалуй, одни из самых активных в этом направлении. Внедряя отечественные разработки, мы не только поддерживаем производителей, но и повышаем уровень информационной защищенности региона. А главное – помогаем в достижении технологического лидерства, что является одной из целей развития страны, намеченных Президентом России», – отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Демин.

Подписанное соглашение предусматривает сотрудничество по созданию и развитию инфраструктуры для цифровой экономики, повышению уровня цифровизации образовательных учреждений и государственных организаций, обеспечению защиты информации и стимулированию внедрения инновационных проектов. А также работу по повышению цифровой грамотности и развитие цифровых компетенций школьников и студентов.

«Наше сотрудничество с Хабаровским краем началось в 2022 г., и за это время достигнуты значительные успехи. В учебные классы 70 школ региона передана наша операционная система. Это более чем 10 тыс. учебных мест будут оборудованы «Ред ОС». Созданы учебные программы по подготовке молодых специалистов в местных вузах и колледжах. В органах власти Хабаровского края «Ред ОС» внедряется на более чем 1 тыс. рабочих мест. Подписав соглашение о сотрудничестве с Министерством цифрового развития Хабаровского края, мы планируем усилить процессы цифровизации госучреждений, повысить надежность цифровых инфраструктур и привлечь больше молодёжи в российскую ИТ-индустрию», – сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

Это не первый опыт успешного сотрудничества региона с отечественным разработчиком — в 2022 г. компания передала лицензии на операционную систему «Ред ОС» в 70 школ Хабаровска. В учебных целях ее использовали не только педагоги, но и ученики. В 2024 г. благодаря совместному проекту с банком ВТБ и Министерством образования и науки Хабаровского края открыто направление подготовки специалистов по работе с отечественным программным обеспечением. Эта специальность есть в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий.