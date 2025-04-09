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Школа авторов VK вместе с экспертами из Китая научит создателей контента зарабатывать на стримах

10 апреля стартует новый бесплатный курс онлайн-школы по ведению трансляций «ВКонтакте» для блогеров и предпринимателей. Впервые образовательная программа разработана с участием авторов китайских социальных платформ, которые лидируют в индустрии коммерческих стримов. Курс поможет выстроить более качественный диалог с аудиторией и увеличить продажи своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители VK.

Образовательная программа школы авторов VK получила название «Внимание: вы в эфире!». Слушатели курса получат новые знания о том, как вести стримы и монетизировать свой блог, создавая вовлекающий контент в режиме реального времени и превращая подписчиков в клиентов. Они также узнают о возможностях «ВКонтакте» для проведения трансляций с возможностью прикреплять карточки товаров, которые зрители могут покупать во время просмотра эфира. Научатся подбирать товары для своих первых коммерческих эфиров, вовлекать пользователей и удерживать их внимание с помощью интерактивов и общения со зрителями. Отдельный блок обучения посвящен работе в кадре.

Впервые экспертами образовательного курса для российской аудитории выступят стримеры из Китая. Одной из них стала ведущая стримов для бренда Maogeping Beauty Цуй Фань. В одном из ее эфиров продажи достигли одного миллиона юаней. Цуй проводит совместные трансляции с популярными блогерами и знает, как сделать эфир по-настоящему вовлекающим. Она эксклюзивно поделится своим практическим опытом и расскажет, как подготовиться к стриму и чувствовать себя уверенно в эфире, как установить доверие со зрителями и удерживать их внимание.

Второй эксперт, приглашенный из Китая, — технический продюсер стримов Maogeping Beauty Чен Гуанпэн. Его деятельность связана с организацией трансляций, контролем их качества и бесперебойной работой. Во время распродажи 11.11 его команда достигла рекордных продаж — 2,8 млн юаней за день. На курсе Чен расскажет о технической стороне подготовки стримов, о том, как добиться качественной картинки и звука, даже если речь идет не о студийной съемке, а также объяснит, как правильно показывать товар, чтобы зрители захотели его купить.

Спикерами курса также выступают ведущий онлайн-трансляций для VK, OZON, Kari, продюсер прямого эфира федеральных каналов Кирилл Харитонов; специалист по стилю, автор канала «Стиль с Катей Гершуни» телеведущая Катя Гершуни; стилист, ведущая онлайн-трансляций и автор одноименного сообщества о стиле и моде Оксана Самарина; руководитель группы по развитию социальной коммерции департамента контентных партнерств VK Диана Таева. Курс рассчитан не только на блогеров, но и на предпринимателей, которые планируют использовать инструмент трансляций для большей вовлеченности аудитории и увеличения продаж.

Мария Воробьева, директор департамента контентных партнерств VK: «Продажи во время стримов уже несколько лет подряд остаются трендом номер один в Китае. Исследование, проведенное при подготовке образовательной программы и изучении китайского опыта, показало, что до 50% продаж селлеров сегодня осуществляется через видеоконтент вне зависимости от категории товара. Мы разработали данный курс с учетом сильной экспертизы наших коллег из КНР в этом направлении. У российских блогеров и предпринимателей, которые пройдут это обучение, будет отличная возможность стать трендсеттерами в области коммерческого стриминга».

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