Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

Блогеры «Дзена» могут зарабатывать на контенте в Фонде оригинальных авторов VK

Фонд оригинальных авторов VK стал доступен для блогеров «Дзена» с аудиторией от 100 до 100 тыс. подписчиков. Программа помогает креаторам зарабатывать на платформе: авторы могут получать ежемесячную выплату и поддержку для развития своих сообществ. Прием заявок открыт с 11 июня. Об этом CNews сообщили представители VK.

Чтобы подать заявку на участие в программе, авторам необходимо: вести тематический канал с аудиторией от 100 до 100 тыс. подписчиков; освещать актуальные события, новости и тренды в выбранной тематике; обладать узнаваемым стилем и экспертностью в одной из заявленных тем; зарабатывать в «Дзене» с помощью других инструментов монетизации ежемесячно не более 100 тыс. руб.; иметь опубликованные статьи за предыдущий месяц.

У авторов программы также есть доступ к дайджесту новых событий и актуальных тенденций, внутренней аналитике и образовательным материалам от наставников, которые помогают развивать блог, повышать вовлеченность аудитории и увеличивать доход. Создатели контента также могут участвовать в мероприятиях VK.

Подать заявку на участие в программе могут оригинальные авторы, ведущие тематические каналы в «Дзене» в следующих тематиках: еда, наука, красота и стиль, путешествия, культура и искусство, экономика, общество.

«В новой программе монетизации для авторов "Дзена" мы сделали акцент на инфотейнменте. Фонд оригинальных авторов поддерживает блогеров, которые создают уникальный контент, не копируют чужие идеи и не используют кликбейт и хайп. Запустив проект для блогеров "ВКонтакте" полгода назад, мы увидели, насколько он успешен: более 20 тыс. заявок было подано от авторов и мы решили расширить программу и реализовать ее для "Дзена"», — сказала директор департамента контентных партнерств VK Мария Воробьева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

Мошенники с помощью новой схемы украли у российских айтишников больше 14 миллионов

Изучаем аспекты перехода на «1С»: стоимость, сроки, перспективы

Россиян атакуют по новой схеме с помощью лайков в соцсетях

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

Минцифры хочет освободить СМИ от уплаты налога с рекламы в соцсетях

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще