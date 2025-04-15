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VK запустила digital-примерочную в коллаборации с fashion-брендами

VK представила демо-версию виртуальной примерочной в мини-приложении «ВКонтакте», которая позволит бесплатно собрать образ онлайн по фотографии с вещами от 20 российских брендов. Среди них – Love Republic, You Wanna, Studio 29 и др. В примерочной доступны более 1000 товаров, каталог пополняется ежедневно. Об этом CNews сообщили представители VK.

Мини-приложение на базе нейросети позволяет примерять одежду в формате 2D и совмещать бренды в рамках одного образа. Пользователю достаточно загрузить фотографию в полный рост: приложение оценит параметры человека и примерит выбранные вещи с учетом длины изделий и их посадки по фигуре. В мини-приложении можно подобрать предметы одежды из 14 категорий, в том числе брюки, платья и сарафаны, костюмы, юбки, футболки и комбинезоны.

Создатели контента и стилисты, благодаря инструментам виртуальной примерочной, получают дополнительную бесплатную площадку для создания луков. Мини-приложение дает возможность удаленно подобрать готовые образы для клиентов, скачать результаты генерации в виде фотографий и сделать публикации в любом формате. Пользователи мини-приложения могут добавлять любое количество вещей в избранное, сохранять готовые образы и просматривать их в будущем, делиться результатами примерки в историях «ВКонтакте» и оценивать генерации по пятибалльной шкале. Если один или несколько товаров в digital-примерочной понравятся, пользователь в один клик перейдет в диалоговое окно с представителями сообщества бренда и сможет оформить заказ.

Для онлайн-примерки открыты товары от 20 российских брендов – Present & Simple, OnlyMe, Fable, 404 Not Found, Ola Ola – для женской и мужской аудитории в возрасте от 14 лет. В планах — расширение каталога марок и появление новых категорий товаров – например, «обувь» и «аксессуары».

Директор департамента контентных партнерств VK Мария Воробьева: «Сервис предлагает возможность примерки выбранных марок с последующим оформлением покупок через официальные сообщества этих брендов. Это новое окно возможностей для брендов, которые, благодаря мини-аппу, могут значительно сократить время между демонстрацией товара и решением о покупке, а также для пользователей, которые смогут теперь не просто представлять, как выглядит товар, а примерять его на себя».

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