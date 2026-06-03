Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кочарян Юрий
СОБЫТИЯ
|03.06.2026
|«ВКонтакте» обновила веб-платформу и ускорила загрузку сайта на 25% 1
|20.05.2024
|«Школа авторов VK» и «Дзен» помогут блогерам развиваться на платформе 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Кочарян Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Яндекс.Дзен 245 1
|Иванов Роман 22 1
|Позняев Игорь 1 1
|Туманов Павел 1 1
|Воробьева Мария 17 1
|Ванюшов Антон 1 1
|Таболин Сергей 21 1
|Спицына Татьяна 1 1
|Мосенкова Анна 1 1
|Оганезов Коте 1 1
|Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6615 1
|CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5568 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.