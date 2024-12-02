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«Дзен» протестирует подписку без рекламы

«Дзен» запускает бета-тестирование платной подписки «Дзен Про» — с ней пользователи смогут читать статьи и новости, а также смотреть видео на платформе без рекламы. Об этом CNews сообщили представители «Дзен».

Чтобы подключить платную подписку, необходимо авторизоваться в «Дзене» с веб-версии, открыть «Настройки», выбрать раздел «Дзен Про» и добавить реквизиты. Стоимость платной подписки составит 159 руб. в месяц. После ее оформления пользователи смогут смотреть видео, а также читать статьи и новости в веб-версии и приложении «Дзена» без рекламы — баннеры исчезнут в лентах с контентом и внутри публикаций.

На этапе бета-тестирования «Дзен Про» будет доступен только части пользователей — в дальнейшем его смогут подключить все желающие.

Ранее «Дзен» представил адаптивные шрифты в приложении. С новой функцией пользователи платформы могут менять размер текста для комфортного чтения длинных статей.

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