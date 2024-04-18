Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Дзен» запустил спортивный раздел в «Новостях» — в нем матч-центр, турнирные таблицы и актуальные события из мира спорта

Контентная платформа «Дзен» представила обновленную рубрику «Спорт» в «Новостях». Теперь пользователи смогут быстро погрузиться в спортивную тематику: получить всю информацию о предстоящих турнирах, узнать в режиме реального времени результаты прошедших матчей и быть в теме последних событий из мира спорта. Об этом CNews сообщили представители VK.

Благодаря новому разделу в «Дзене» фанаты спорта смогут оперативно получать всю информацию о главных событиях в одном месте. Матч-центр поможет быть в курсе результатов прошедших матчей и смотреть расписание предстоящих, турнирные таблицы — отслеживать успехи команды в турнире и видеть статистику по голам и играм, а новостные сюжеты — собрать всю картину о происходящем за несколько минут.

Уже сейчас в спортивном разделе «Дзена» собраны такие события, как Российская Премьер-Лига, Лига Чемпионов, Лига Европы, Английская Премьер-Лига, КХЛ, НХЛ и другие. В будущем список расширится — в том числе за счет других видов спорта. Так, летом «Дзен» планирует запустить специальную рубрику под Летние Олимпийские игры 2024 в Париже.

Новый раздел уже доступен на dzen.ru/news/rubric/sport и в мобильном приложении «Дзена» на iOS. Позднее он также станет доступен и для пользователей Android.

Сергей Голицын, T1
Цифровизация

***

«Дзен» — контентная платформа с актуальными новостями, видео и текстами от популярных блогеров. Каждый день «Дзеном» пользуется 32 млн человек, а более 100 тыс. активных авторов находят свою аудиторию, создают публикации на самые разные темы и зарабатывают на них. Умные алгоритмы «Дзена» учитывают интересы пользователя и рекомендуют контент, который точно понравится: от гейминга до путешествий, от бьюти до технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Минцифры подумывает отложить создание национального репозитория открытого кода

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Потому что не стоило портить жизнь россиянам. В России заблокированы облако Amazon и регистратор доменов GoDaddy

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Российский город-миллионник остался без проката электросамокатов

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще