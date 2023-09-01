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«Дзен» добавил функцию офлайн-просмотра видео в мобильном приложении

В обновленной версии мобильного приложения «Дзена» появилась возможность сохранять горизонтальные видео и смотреть их в любое удобное время — даже без доступа к Wi-Fi или мобильному интернету.

Теперь видео от авторов «Дзена» всегда будут под рукой. Например, посмотреть выпуски эксклюзивных шоу Славы Мэрлоу или Андрея Бебуришвили можно во время поездки, по пути на работу или учебу. Сохранение доступно в нескольких разрешениях: в высоком, среднем и низком. Последнее будет актуально пользователям, которые хотят сэкономить место на своем устройстве.

Чтобы сохранить понравившееся видео, достаточно нажать кнопку «Скачать», расположенную под публикацией. Сохраненные ролики можно найти во вкладке «Скачанное». Она также откроется автоматически, если зайти в приложение без доступа к интернету.

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