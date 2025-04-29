Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173743
ИКТ 13522
Организации 10585
Ведомства 1454
Ассоциации 994
Технологии 3434
Системы 25436
Персоны 74556
География 2819
Статьи 1512
Пресса 1212
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 848

Имполитов Денис



29.04.2025 Okko запустил продажу билетов в кинотеатры и на музыкальные события 1
27.12.2022 Okko запускает новую систему рекомендаций для разного настроения и ситуаций 1
20.03.2020 «Яндекс.Эфир» открывает платформу для создателей видеоконтента 1
08.02.2018 «Яндекс» впервые покажет Олимпиаду в Пхёнчхане 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Имполитов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7640 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 217 1
Телеспорт 6 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 507 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2951 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4932 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3937 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1034 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2961 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7490 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9389 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11446 1
Data monetization - Монетизация данных 1688 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3080 1
Яндекс.Эфир 18 1
VK - Яндекс.Дзен 201 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 659 1
Высоцкая Юлия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147956 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52483 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6002 2
Спорт - Хоккей 258 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3032 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 278 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1229 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356791, в очереди разбора - 758805.
Создано именных указателей - 173743.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153