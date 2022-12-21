В «Дзене» появится авторизация при помощи VK ID

«Дзен» добавил новый способ входа на платформу при помощи VK ID. Пользователи смогут один раз привязать номер своего телефона, и в дальнейшем в «Дзен» можно будет входить без пароля. Этот же аккаунт VK ID можно будет использовать для авторизации в других сервисах VK.

Неавторизованные пользователи смогут продолжать смотреть контент от более чем 100 тыс. авторов в «Дзене». В случае, если неавторизованные пользователи захотят подписаться на канал или оставить комментарий к публикации, им будет предложено авторизоваться.

VK ID — единый аккаунт для быстрой регистрации и авторизации. Система VK ID обеспечивает безопасность пользователя — она дает возможность подключить двухфакторную аутентификацию, контролировать все авторизации в аккаунт с разных устройств и приложений, а также предлагает индивидуальные рекомендации по защите учетной записи.

«Дзен» — платформа для создания и просмотра контента. Здесь блогеры, бренды и медиа ежедневно публикуют посты, статьи, видео и вертикальные ролики, а умные алгоритмы помогают им найти свою аудиторию.