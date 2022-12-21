Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «Дзене» появится авторизация при помощи VK ID

«Дзен» добавил новый способ входа на платформу при помощи VK ID. Пользователи смогут один раз привязать номер своего телефона, и в дальнейшем в «Дзен» можно будет входить без пароля. Этот же аккаунт VK ID можно будет использовать для авторизации в других сервисах VK.

Неавторизованные пользователи смогут продолжать смотреть контент от более чем 100 тыс. авторов в «Дзене». В случае, если неавторизованные пользователи захотят подписаться на канал или оставить комментарий к публикации, им будет предложено авторизоваться.

VK ID — единый аккаунт для быстрой регистрации и авторизации. Система VK ID обеспечивает безопасность пользователя — она дает возможность подключить двухфакторную аутентификацию, контролировать все авторизации в аккаунт с разных устройств и приложений, а также предлагает индивидуальные рекомендации по защите учетной записи.

«Дзен» — платформа для создания и просмотра контента. Здесь блогеры, бренды и медиа ежедневно публикуют посты, статьи, видео и вертикальные ролики, а умные алгоритмы помогают им найти свою аудиторию.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft изготовился купить знаменитый стриминг, бойкотирующий россиян

Через считанные недели будет запущен суверенный «убийца» «Википедии». Тестовая версия уже работает

«Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники

Власти готовятся разрешить «Сбермаркету», Ozon и Wildberries продавать алкоголь через интернет

Microsoft и Linux объединяются, чтобы разгромить Google Maps

Бывшее игровое подразделение VK ушло из России

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM

Лучшие электрические и аккумуляторные снегоуборочные машины: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще