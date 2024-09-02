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Более 500 новых тем: «Дзен» представил продуктовые обновления

«Дзен» представил продуктовые обновления. В федеральной кампании платформа представила обновление с сотнями новых тематических каналов с возможностью подписки. Теперь пользователи могут легко находить интересные темы, подписываться на них и быть в курсе всех трендов и новостей. Дзенить — каждый день следить за актуальным в любимых тематиках — стало еще удобнее. Об этом CNews сообщили представители VK.

Темы в «Дзене» — это витрина со статьями, новостями, видео и роликами от авторов, которые уже объединены по интересам в ленте пользователя. Теперь не нужно искать актуальный контент самостоятельно — алгоритмы Дзена соберут все новости и публикации от авторов по теме в одном канале. Чтобы найти интересный контент, достаточно выбрать раздел «Найти тему» на десктопной версии платформы или «Темы» в мобильном приложении, выбрать понравившуюся сферу и подписаться на нее. Новые публикации от авторов будут доступны в едином канале в разделе «Подписки».

В поддержку продуктовых обновлений «Дзен» запустил масштабную рекламную кампанию — в ней платформа продолжает делать ставку на тематический контент. «Дзен» предлагает пользователям подписываться на темы и быть в курсе актуальных новостей и публикаций от авторов: от робототехники и нейросетей до новинок косметических брендов и киберспорта.

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В «Дзене» можно подписываться и следить за всем актуальным: от самых популярных направлений для путешествий до новых гаджетов для умного дома. На платформе уже представлено более 500 тематических каналов в спорте, еде, экономике, технологиях, красоте и стиле, гейминге, авто, путешествиях, науке и многих других нишах. В будущем их число увеличится.

Сергей Таболин, директор по маркетингу в «Дзене»: «В рекламной кампании мы продолжаем развивать тематическое потребление контента в «Дзене». Самое ценное, что есть у современного пользователя, — это его время. «Дзен» помогает проводить его с пользой, открывать для себя новые ниши, погружаться в их разнообразие и следить за быстро меняющимся миром. Возможность подписки на тематические каналы позволяет пользователям получать интересный контент быстро, а еще — развивать свои знания в смежных сферах».

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