«Дзен» обновил фирменный стиль: в нем новый логотип и цвета для удобного чтения статей

Контентная платформа «Дзен» представила новый визуальный код: теперь в «Дзене» обновленный логотип. Изменились и цвета в интерфейсе, основной — «бесконечная вселенная». С ними пользователям будет еще комфортнее читать тексты, смотреть видео и открывать для себя новые тематики. Обновление стиля затронет все каналы коммуникации платформы, в том числе главную страницу dzen.ru, мобильное приложение, страницы в социальных сетях и все рекламные материалы.

«Дзен» представил обновление визуального кода платформы, его цель — отразить целостность продукта и его изменения, которые направлены на улучшение опыта пользователей. Новый стиль получили все каналы коммуникации «Дзена»: от главной страницы dzen.ru и тематических каналов до социальных сетей и рекламных креативов. Теперь все буквы логотипа «Дзена» находятся на едином уровне, а пространства вокруг четырехконечной звезды бренда — стелы — стало больше. Изменения начертания и графичность позволят сделать логотип более узнаваемым среди пользователей.

«Дзен» «Дзен» обновил фирменный стиль: в нем новый логотип и цвета для удобного чтения статей

Обновились и цвета в интерфейсе, основной — графитовый оттенок, который получил название «бесконечная вселенная». Изменения визуала снижают излишнюю контрастность и уменьшают нагрузку на глаза — это делает чтение статей от авторов «Дзена» и погружение в тематики комфортнее.

«Обновление визуального стиля «Дзена» — это один из этапов развития платформы. Мы уже структурировали контент авторов по форматам: статьям, видео и роликам, — каждый может выбрать то, что ему интересно, и смотреть контент более вовлеченно. Все разделы теперь связаны общей навигацией, единым принципом формирования карточек и версткой. «Дзен» стал еще более целостным продуктом, которым приятнее и удобнее пользоваться. Обновленный подход помог и в запуске тематических каналов — в них умные алгоритмы подбирают самый актуальный контент от авторов в разных форматах. Пользователи могут подписываться на них и следить за обновлениями в более чем 500 интересных им нишах. Число тематических каналов будет только расти», — сказал руководитель развития «Дзена» Александр Толокольников.

«Дзен» «Дзен» обновил фирменный стиль: в нем новый логотип и цвета для удобного чтения статей

Ранее «Дзен» представил новый формат тематических каналов — умные алгоритмы соберут самый актуальный контент от авторов в разных форматах в одном месте. Теперь пользователи смогут подписываться и следить за обновлениями в интересной им нише: от идей рецептов из кухонь всего мира до подборок для путешествий по самым популярным направлениям. Чтобы оставаться в теме, достаточно нажать «Следить за темой» — специальный канал станет доступен во вкладке «Подписки». В «Дзене» уже представлено более 500 тематических каналов: от идей рецептов из кухонь всего мира до подборок для путешествий по самым популярным направлениям. В будущем их станет больше.