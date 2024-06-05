В «Дзене» появился новый вид каналов с возможностью подписки

«Дзен» запускает тестирование нового типа каналов — алгоритм собирает контент авторов по единой теме, чтобы пользователь мог оставаться в курсе всех актуальных событий и трендов в интересной ему сфере. В рамках тестирования тематические каналы доступны в «Путешествиях», «Авто» и «Еде», вскоре этот список расширится.

Контентная платформа «Дзен» тестирует новый формат тематических каналов — умные алгоритмы соберут самый актуальный контент от авторов в разных форматах в одном месте. Теперь пользователи смогут подписываться и следить за обновлениями в интересной им нише: от идей рецептов из кухонь всего мира до подборок для путешествий по самым популярным направлениям. Чтобы оставаться в теме, достаточно нажать «Следить за темой» — специальный канал станет доступен во вкладке «Подписки».

Дзен В « Дзене » появился новый вид каналов с возможностью подписки

В рамках тестирования новый формат каналов доступен части пользователей на десктопе и в мобильной версии «Дзена» в «Путешествиях», «Еде» и «Авто», в скором времени функция станет доступна всем пользователям, добавятся и другие темы. В разделе «Темы» на главной странице уже можно узнать последние новости спорта и прогнозы по соревнованиям, найти советы по созданию стильного образа, погрузиться в мир высокой моды и др.