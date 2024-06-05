Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «Дзене» появился новый вид каналов с возможностью подписки

«Дзен» запускает тестирование нового типа каналов — алгоритм собирает контент авторов по единой теме, чтобы пользователь мог оставаться в курсе всех актуальных событий и трендов в интересной ему сфере. В рамках тестирования тематические каналы доступны в «Путешествиях», «Авто» и «Еде», вскоре этот список расширится.

Контентная платформа «Дзен» тестирует новый формат тематических каналов — умные алгоритмы соберут самый актуальный контент от авторов в разных форматах в одном месте. Теперь пользователи смогут подписываться и следить за обновлениями в интересной им нише: от идей рецептов из кухонь всего мира до подборок для путешествий по самым популярным направлениям. Чтобы оставаться в теме, достаточно нажать «Следить за темой» — специальный канал станет доступен во вкладке «Подписки».

2_4.png

Дзен
В «Дзене» появился новый вид каналов с возможностью подписки

В рамках тестирования новый формат каналов доступен части пользователей на десктопе и в мобильной версии «Дзена» в «Путешествиях», «Еде» и «Авто», в скором времени функция станет доступна всем пользователям, добавятся и другие темы. В разделе «Темы» на главной странице уже можно узнать последние новости спорта и прогнозы по соревнованиям, найти советы по созданию стильного образа, погрузиться в мир высокой моды и др.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

«Мегафон» покупает мощный российский анализатор трафика, умеющий работать с VK, «Яндексом» и Сбербанком

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Apple отказалась выплатить «Касперскому» $1 млн в награду по программе поиска уязвимостей

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Мощная атака на операторов связи затормозила внешнеэкономическую деятельность российских компаний

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024