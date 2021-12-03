«Яндекс.дзен» и «ГЭС-2» запустили партнерский проект к открытию Дома культуры

Блог-платформа «Яндекс.дзен» и «ГЭС-2» запустили совместный проект, посвященный долгожданному открытию Дома культуры, сообщили CNews представители «Яндекс.дзена». На канале «ГЭС-2» в «Дзене» появились эксклюзивные интервью с кураторами, фото и видео с площадки и другие материалы, которые помогут из первых уст узнать о философии и планах «ГЭС-2».

Проект позволит тем, кто не попал на открытие «ГЭС-2» и интересуется развитием современного искусства в России, погрузиться в атмосферу Дома культуры и побывать на онлайн-открытии пространства в «Дзене». В проекте приняли участие спикеры «ГЭС-2» и блогеры «Яндекс.дзена» — «Архитектурные излишества», «Психо Daily» и «Москва.детали».

В видео-интервью спикеры Дома культуры рассказали об особенностях пространства и поделились планами его развития. Так, «ГЭС-2» стремится стать мультиформатным местом, где представлены все виды искусства, самостоятельно или взаимодействуя друг с другом, — от театра и музыки до танцев и кино. А команда Дома культуры ставит перед собой цель стереть границу между публикой и художниками, поэтому вход в «ГЭС-2» будет свободным, а билеты будут продаваться только на мероприятия с ограниченной вместимостью.

«Искусство и культура должны быть доступны всем, никакой элитарности или закрытости. Это нормально — не понимать современное искусство или не любить его. Мы бы хотели, чтобы люди могли прийти в «ГЭС-2» и найти что-то для себя», – сказала Катерина Чучалина, главный куратор фонда V-A-C.

Открытие Дома культуры «ГЭС-2» состоится 4 декабря 2021 г. «ГЭС-2» находится в здании бывшей электростанции на Болотной набережной, работы по реконструкции которого велись с 2015 г. Реконструкцией руководили архитектор Ренцо Пьяно и архитектор бюро RPBW Антонио Бельведере.