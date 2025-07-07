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«Дзен» покажет в два раза больше новостей пользователям мобильных устройств

«Дзен» усилил новостной фокус в мобильной ленте. Теперь на главной странице в приложении и мобильной версии сайта dzen.ru в два раза больше новостей и актуальных публикаций от СМИ и блогеров на разные темы. Об этом CNews сообщили представители «Дзена».

С обновлением главной страницы читать и смотреть новостной контент стало удобнее. Изменился дизайн карточек статей и видео: в новой версии сначала отображается заголовок, а затем — краткое содержание. Такой порядок упрощает восприятие и помогает быстрее ориентироваться в происходящем в России и в мире.

Помимо этого, «Дзен» продолжил развивать персонализированную ленту. Алгоритмы учитывают интересы пользователя и подбирают релевантные материалы — от крупнейших событий до локальных тем и популярных точек зрения. Благодаря этому блогерам и СМИ проще находить свою аудиторию: новости быстрее набирают просмотры и получают больше вовлеченности.

«Новости — то, с чего начинается день большинства наших пользователей. По нашим данным, 88% россиян заходят в интернет несколько раз в день именно за новостями. Мы адаптируем «Дзен» под этот сценарий: усиливаем фокус на актуальном контенте, делаем мобильную версию персонализированной и динамичной. Лента обновляется быстрее и помогает не упускать важное — в нужное время и в удобном формате», — сказал Александр Толокольников, управляющий директор «Дзена».

Обновление уже доступно в мобильной версии сайта и в приложении «Дзена».

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