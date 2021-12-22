«Яндекс.дзен» для Telegram-каналов: обновление бота для кросспостинга и расширение программы развития постов

Теперь авторам из Telegram еще выгоднее развивать свой канал в «Дзене»: блогеры, которые публикуют в Дзене посты, смогут заработать до 400 тыс. руб. в месяц. «Яндекс.дзен» также обновил бота для кросспостинга из Telegram-каналов: теперь блогеры смогут выбирать, какие посты публиковать в «Дзене», а также синхронизировать правки в постах на обеих платформах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В ноябре 2021 г. «Яндекс.дзен» запустил бота, который синхронизирует посты в Telegram-канале и в «Дзене», чтобы блогеры могли зарабатывать и находить новую аудиторию в «Яндексе». Теперь с помощью бота можно не только настроить автоматическую публикацию постов, но и вносить в них правки, которые отобразятся сразу на двух платформах, а еще – публиковать посты в «Дзен» выборочно.

Благодаря кросспостингу авторы Telegram-каналов могут найти в «Дзене» новую релевантную аудиторию и подписчиков, а программа поддержки формата поможет заработать на популярных постах.

Чтобы настроить кросспостинг в «Дзен», нужно создать канал на платформе и добавить бота @zen_sync_bot в список администраторов Telegram-канала.